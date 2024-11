(EN VIVO) PSG vs. Lens: el minuto a minuto del partido de la Ligue 1 de Francia

Los defensores ecuatorianos Willian Pacho, del París Saint Germain, y Jhoanner Chávez, del Lens, protagonizarán un duelo sudamericano este sábado 2 de noviembre a las 11:00 (hora Ecuador) en el marco de la décima jornada de la Ligue 1 francesa.

(LE PUEDE INTERESAR: El volante argentino Enzo Fernández se separa ¿Tiene nueva pareja?)

El PSG, líder indiscutible del campeonato con 23 puntos, buscará mantener su invicto y ampliar su ventaja en la clasificación. Por su parte, el Lens, sexto con 14 unidades, intentará dar la sorpresa y acercarse a los puestos de vanguardia.

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG llega a este encuentro en un gran momento de forma. Sin embargo, el Lens, dirigido por el prometedor Will Still, no se lo pondrá fácil. Los lensois, a pesar de haber sumado solo una victoria en sus últimos siete partidos, han demostrado ser un equipo combativo y capaz de complicar a cualquier rival.

Alineación de los equipos

Sigue aquí el EN VIVO del partido

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!