Vivir en el Ecuador, un punto clave en el contrato del nuevo seleccionador nacional

La elección del técnico para la Tricolor está en la recta final. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), está definiendo todos los puntos de los contratos. Y uno de ellos está relacionado a la necesidad de que el elegido viva en el país.

Bryan Hernández, tres camisetas en una sola temporada Leer más

Antes de la firma con Jordi Cruyff, el elegido era Jürgen Klinsmann, pero se cayó el acuerdo porque el alemán quería residir en Estados Unidos.

Los integrantes de la terna final para asumir a la selección, donde constan el argentino Héctor Cúper y el uruguayo Guillermo Almada, están al tanto de esa necesidad. Al albiceleste no le gusta mucho. Después de todo, no sería el primero en Ecuador. Hernán Darío Gómez vivía en Medellín cuando la Tricolor llegó al Mundial de Corea y Japón 2002.

Los expertos consultados por EXPRESO consideran que el único camino ahora es que el entrenador pase en el país.

Los exseleccionadores nacional Dusan Draskovic y Carlos Sevilla y el mundialista en 2002 Ángel Fernández, creen que es imperativo que el seleccionador nacional viva en Ecuador.

“Es una broma pensar que un seleccionador nacional no debe vivir en el país. Es increíble. Jesús no pediría eso”, dijo Draskovic sonriendo.

Para él, los reclamos de que Cruyff no vivía en Quito fueron injustos. Aclara que sus viajes fueron necesarios para conocer a los jugadores. “Él quería vivir en el país, pero pasó lo de la pandemia y fue a España. Con eso no se podía hacer nada, además, acá no hubiese tenido paz en esos días, con los suyos allá y acá empresarios buscando, ofreciendo jugadores, pasando videos y más”, aclaró.

Si alguien quiere venir a dirigir, pero no quiere vivir en el país estaría de locura. Sería una ofensa para nosotros. Debe trabajar acá, ver la LigaPro, los otros torneos. Además, es un país tan lindo par vivir. Vine y nunca más me fui. Dussan Draskovic, exseleccionador

Dussan, de paso, insiste en que es momento para un entrenador ecuatoriano, pero siente que hay una “necesidad intensa de contratar un extranjero”.

Carlos Sevilla asegura que “independiente del nombre que se determine”, el entrenador debe estar en el país porque no solo se trata de dirigir a la selección nacional.

El elegido, insiste Sevilla, también debe encargarse de otras tareas que incluyen la capacitación a los entrenadores locales y revisar cómo se está trabajando en las bases. “Y eso no se puede hacer sin vivir acá, así tenga muchos asistentes en el Ecuador”.

Necesitamos un director técnico que venga a trabajar y vivir acá, que no solo se encargue de la selección, sino que ayude a resolver los problemas sobre organización, planificación de los juveniles, de los equipos, de las asociaciones y que deje algo al largo plazo. Carlos Sevilla, exseleccionador

Ángel Fernández se maneja en esa línea. “No hay que ser sabio para entender que un seleccionador nacional debe vivir en el país. Si un técnico pone sobre la mesa que quiere residir en otro lado, simplemente se deben dar por terminadas las conversaciones”, dijo.

El Cuco Angulo marcó un gol, pero Ángel Mena se llevó el triunfo y los aplausos Leer más

Fernández considera que a pesar de la pandemia es posible que el entrenador haga la revisión de campo, visita a los estadios y más, a fin de que conozca lo que tiene. “Puede tener muchos informes de sus asistentes, pero la observación personal es vital. El seleccionador debe vivir acá para observar a los jugadores, conversar con ellos, recorrer las instalaciones, obtener toda la información que necesita, considerando que hay poco tiempo”, agregó.

Coincide con Draskovic en que es momento para un entrenador local.