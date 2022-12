Vinicius Junior, extremo de Brasil, destacó “la unión” que tienen jugadores y cuerpo técnico de la Canarinha, que se demostró en cada celebración de los cuatro goles ante Corea del Sur con titulares, suplentes e incluso Tite, el seleccionador, bailando, y afirmó que eso les puede "hacer llegar muy alto”.

Croacia, Serbia y Arabia Saudí reciben multas por 85 mil francos suizos ($ 90,444.76) Leer más

“Estoy feliz de estar aquí representando a todos los brasileños, de estar jugando con mi ídolo -Neymar-, con amigos que tengo aquí, y que esta unión que tenemos nos puede hacer llegar muy alto”, dijo Vinicius en rueda de prensa.

“Neymar me dijo que la Copa del Mundo es diferente a cualquier otra competición. Ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que es la Copa para nuestro país. Me lo dijo y era consciente, pero hasta que no escuché el himno no vi lo grande que es jugar un Mundial con tu país. Más aún para Brasil, el país que más títulos tiene”, destacó.

“Es importante seguir su camino -de Neymar-, un jugador que está cerca de Pelé en goles, que si Dios quiere nos traerá el sexto título”, añadió.

Brasil celebró con bailes cada gol frente a Corea de Sur, una actitud que Vinicius defendió.

“La celebración fue una muestra de la alegría que supone estar en los cuartos de final de un Mundial. Todos lo hicimos bien. Tite logró meter a todos los jugadores, hasta a Weverton, que le faltaba debutar. El desahogo es normal, siempre que ganas pasa esto. Y nuestra responsabilidad aumentará cada vez más”, dijo justo antes de que ocurriera la anécdota de la comparecencia de prensa, cuando un gato se subió a la mesa donde estaban situados los micrófonos.

“Estoy muy feliz y honrado de que todo un país me apoye. Me fui a los 18 años al Real Madrid, estar lejos de donde vivo es complicado, pero Brasil siempre ha estado conmigo, animándome, así que estoy feliz de poder representar a cada uno de ellos aquí. Soy un niño soñador, como lo son y lo fueron todos. Siempre trato de ser feliz, eso es muy importante”, declaró.

Brasil encabeza la lista de goles, victorias y partidos en juegos definitorios en Mundiales Leer más

Y no se quiso olvidar de la importancia que ha tenido el técnico italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, para su crecimiento como futbolista.

“Siempre me dio la confianza que necesitaba. Es como un padre para mí, siempre me da el cariño que necesito, la responsabilidad también, y lo hace todo, no sólo conmigo, con todos los jugadores con los que ha trabajado”, comentó.

“Siempre que me reúno con Ronaldo (Nazario), dice que Ancelotti ha sido su mejor entrenador. No sólo en cuanto a técnica y táctica, también en saber convivir con el jugador, en saber tratar con grandes jugadores. Yo también quiero mandarle un fuerte abrazo, me alegro por su cariño, siempre me manda mensajes”, añadió.

Además, ‘Vini’ se defendió de las críticas recibidas tras irse a cenar a un famoso restaurante de Doha durante el día libre que dio Tite el martes 6 de diciembre a los titulares en la victoria frente a Corea del Sur.

“Creo que en mi tiempo libre puedo hacer lo que quiera. Cuando estoy fuera trato de distraerme lo más posible, estar con mis amigos, familia, hacer lo que creo que es mejor para mí. No creo que deban decir lo que tenemos que hacer o no, sino exigir lo que hacemos en el campo”, apuntó.

Dani Alves: "Messi está en un momento brutal, pero nos enfocamos en Croacia" Leer más

Vinicius también mostró su confianza en que a Raphinha, el titular en la otra banda de la selección de Brasil, no le afecte no haber marcado aún en el Mundial.

“Su frustración es normal, un jugador siempre quiere marcar goles. Esperamos que, en un momento importante, pueda salir el gol de Raphinha. Esperamos que sea en el próximo partido. Está muy tranquilo. Además de los goles, cuando jugamos en la selección intentamos seguir mejorando y ayudar siempre al equipo, aunque sea defendiendo, y Raphinha lo viene haciendo muy bien”, dijo.

El extremo del Real Madrid quiso ensalzar a su compañero Luka Modric, a quien se enfrentará en el partido del viernes frente a Croacia.

“Modric siempre me enseña. No solo en el campo, también en los entrenamientos. Me enseñó ese pase de tres dedos. Cada día he ido mejorando para tener un mayor abanico de opciones en las jugadas”, comentó.

Eso sí, Vinicius no quiso reducir el peligro de Croacia a Modric.

“En conjunto, Croacia tiene la base del último Mundial, que llegaron a la final, así que tenemos que estar preparados no solo con Modric, sino con toda la plantilla. Juegan en clubes grandes y harán todo lo posible para intentar ganarnos”, apuntó.

Un Vinicius que no quiso pronunciarse sobre si tiene intención de romper su contrato con Nike.

“No puedo hablar. Tenemos un contrato, somos socios, no puedo hablar de nuestra relación”, contestó al ser preguntado por ello.