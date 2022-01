Descomplicado, en pantaloneta y descalzo, así vive la mayoría de sus días, Víctor Nicolás Bazán Freire, o simplemente ‘Bazán’, como lo conoce toda la comunidad 'surfer' del Ecuador.

Cuando se habla de este deporte en el país, cada playa tiene su personaje referente, y sin duda, en Salinas, cuando se piensa en surf, se piensa en Bazán.

Ya son más de 44 años encima de una tabla corriendo olas y más de 20 enseñando a niños y adultos como hacerlo. Víctor nació en Salinas, este balneario de la provincia de Santa Elena, en donde, según algunas versiones no oficiales de la historia de este deporte en Ecuador, fue el primer lugar en donde se practicó.

Bazán recorre las playas de Salinas y sus alrededores enseñando a niños y adultos a 'correr' olas. CORTESÍA

Aprendió de su hermano, a quien considera como uno de los pioneros del Surf en Salinas. Cuenta que a finales de los años 70, no habían muchos ‘surfers’ locales. “Algunos venían de Guayaquil, gente que había conocido el deporte en Estados Unidos y se juntaban con nosotros para ir al mar”.

Génesis Borja, sobre una ola de ilusiones Leer más

A los 14 años empezó y por la cercanía al mar, una vez que se enganchó, no pudo parar jamás.

El múltiple veces campeón nacional conversó con EXPRESO en su casa, donde también funciona su escuela y taller de reparación de tablas ´Surf Paradise’. Este lugar ha sido su hogar durante toda su vida, ubicada tres calles atrás del malecón, y en donde durante muchos años tuvo una privilegiada vista al mar, así cuando entraban los oleajes, desde su ventana podía ver hacia donde debía ir por las mejores olas.

La casa donde funciona su escuela y taller en la planta baja, en la planta alta vive con su Familia. HENRY RONQUILLO.

“Antes no habían casas enfrente de la mía, entonces los que surfeabamos, siempre estábamos cazando olas, cuando entraba un buen norte, agarrábamos las tablas y a surfear”.

El sueño olímpico del Gato Chila Leer más

Su faceta como atleta:

Aunque empezó a practicar surf a los 14 años, no fue sino hasta los 35 que lo hizo a nivel competitivo, un poco tarde, sin embargo, esto no impidió que consiguiera grandes logros. Fue cuatro veces campeón nacional de forma consecutiva en la categoría Master, e incluso, clasificó a un Mundial en Costa Rica al que no pudo asistir por falta de recursos.

Cuenta que en los torneos locales siempre participaba, pero los circuitos competitivos se realizaban en otros balnearios, como montañita, y por falta de recursos para financiar gastos de movilización, estadía, entre otros, no participaba.

En esos años era más complicado, el surf siempre ha sido un deporte caro y en esa época había mucho menos apoyo del que hay ahora, porque no era tan reconocido. Bazán.

Dentro de su escuela tiene un pequeño 'museo' donde se exhiben medallas y reconocimientos a su trayectoria HENRY RONQUILLO

Dominic Barona: “El verdadero reto recién comienza” Leer más

En SUP surf, otra modalidad de este deporte, en el que se utiliza una tabla ancha y un remo, también fue múltiple veces campeón y representó al país en torneos internacionales en Perú y Chile. Fue parte de una selección en donde compartió con grandes figuras que hoy son figuras del surf ecuatoriano, como el 'Gato Chila' y 'Mimi' Barona, quien se convirtió en la primera surfista ecuatoriana en clasificar a unos Juegos Olímpicos.

Con 'Mimi' fuimos compañeros en una selección que viajó a Chile y a Perú. Haber compartido con ella es una satisfacción muy grande. Se siente orgullo de ver a donde ha llevado el surf ecuatoriano. Victor.

Selección ecuatoriana de Surf, que representó a Ecuador en torneos internacionales en Perú y Chile en 2018. CORTESÍA

Profesor y guía de niños y jóvenes

Su escuela 'Surf Paradise' lleva funcionando 21 años, a Bazán lo conocen en toda la provincia de Santa Elena, es normal verlo caminando por distinta playas como Punta Carnero, Chuyuipe o la Lobería, y que le griten "profe", o "enséñeme a surfear".

Es que con su tradicional 'combi' con la que recorre las calles de Salinas, es muy fácil identificarlo, la lleva pintada con el nombre de su escuela y su número telefónico para que puedan agendarle las clases.

La 'combi' Bazán recorre las playas de la provincia de Santa Elena y es un clásico de Salinas. CORTESÍA

Bazán comenta que el surf es su trabajo y por eso "nunca trabaja". Sin embargo, desde hace ya cuatro años, creó un club deportivo, bajo el mismo nombre de su escuela, en donde enseña de manera gratuita a niños y jóvenes de la comunidad a prepararlos para que puedan llegar a ser atletas.

Dentro del club, mantiene también un proyecto social, para acoger a niños de escasos recursos y enseñarles todo lo necesario para que puedan tener al surf como una herramienta que los ayude a superarse. Bazán les provee los implementos y los prepara tanto física como mentalmente, comenta que su objetivo es mantenerlos alejados del alcohol y las drogas.

Se necesita apoyo:

El amor que tiene 'el profe' Victor por el mar y las olas, es lo que lo motiva a trabajar para que cada día sean más los representantes ecuatorianos, que lleguen a los eventos más grandes del mundo, y por qué no, algún día tener un campeón mundial u olímpico.

Trata de transmitirle a sus alumnos todos sus conocimientos, pero reconoce también que se necesita apoyo para poder formar un atleta integral.

Víctor dirige una clase de surf en la playa antes de ingresar al mar. CORTESÍA

Yo les enseño todo lo que necesitan para saber surfear, pero también se necesita apoyo del Estado, de las instituciones deportivas y la empresa privada para poder tener equipos completos con nutricionista, preparador físico, ect. Víctor.

Del club de Surf y Padle, 'Surf Paradise', ya han salido 4 niños que han representado a Ecuador en en torneos Sudamericanos.

Bazán comenta que a sus 'pupilos' trata de inculcarle valores, siempre les enseña a ser humildes y les reitera la importancia de mantener una vida sana, alejada de los vicios.

Hay muchos talentos aquí en Salinas y en muchas playas del Ecuador, muchachos locales que muchas veces se pierden en el Alcohol o la drogas, por eso intento que este deporte sea una forma de alejarlos de estos malos hábitos. Bazán

Para culminar su conversación con EXPRESO, invitó a todos quienes quieran surfear a no tener miedo e intentarlo. En su escuela, enseña de forma privada a todo el que quiera aprender, y las puertas de su club siempre estarán abiertas a niños y jóvenes.

'Profe', para cerrar ¿Hasta cuando piensa surfear?