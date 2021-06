Dominic Barona: “El verdadero reto recién comienza”

Es un borre y va de nuevo. No porque lo que se haya hecho antes haya sido malo o no sirva, sino porque lo de ahora es totalmente nuevo. Y es que desde que tiene uso de razón, la surfista ecuatoriana Dominic Barona siempre miró con ilusión los Juegos Olímpicos. Si bien desde hace muchos años forma parte del alto rendimiento por sus logros -entre ellos dos vicecampeonatos mundiales- ella nunca pudo acudir a dicha cita porque no constaba en el programa. Ahora la historia cambió.

Mimi, como la conocen sus amigos, conversó con EXPRESO desde su natal Montañita, en la provincia de Santa Elena. Está más tranquila. Las luces y los flashes de las cámaras que la recibieron tras consagrarse como la primera surfista ecuatoriana en clasificarse a la cita en Tokio se apagaron, y todo ha vuelto a la normalidad. Dice estar consciente de la responsabilidad que este nuevo sueño implica, así que está dispuesta a hacerle frente.

En casa, y como todas las mañanas, sale a entrenar con el mismo empeño, incluso, de antes del Mundial de El Salvador, donde se dio “la magia”, como ella le llama.

Hasta hace una semana no se la creía todavía. Cuenta que cuando llegó a Santa Elena una gran caravana de vehículos la esperó en la población de Libertador Bolívar y desde allí partió hasta su casa en Montañita. Mimi manifiesta que se ubicó en el balde de una camioneta y durante el recorrido flameó la bandera de Ecuador, mientras repetía feliz “estamos en las olimpiadas, Gracias a Dios”, a su paso por las poblaciones en donde los lugareños la aplaudían al pie de la vía. Un día más tarde era presentada a la prensa en el lanzamiento de las dos paradas de la Liga Mundial de Surf que se realizarán este mes en la misma provincia.

Prev Next Al llegar a Montañita los habitantes de la comuna escoltaron a Barona hasta llegar a su casa. Joffre Lino / Expreso

Mimi con los directivos del COE, la Federación y el Ministerio del Deporte. Miguel Canales / Expreso

“Todo ha sido muy rápido. Fueron emociones grandes y fuertes. Estar dentro de las mejores 20 chicas del mundo me llena el alma. Aunque todo parece un sueño, es real; de pequeña siempre quise estar en unos Olímpicos, pero no se podía, y ahora que podré vamos por el otro sueño de tener alguna medalla olímpica. Esto recién empieza”, precisa Mimi.

Pese a que la ecuatoriana fue eliminada en la tercera ronda de repechaje del Mundial en El Salvador, la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 le dieron el pase, ya que la campeona en Perú, Daniela Rosas, accedió a las finales del Preolímpico, dejando vacante el cupo regional.

Hoy, Barona analiza el panorama y se atreve a trabajar para seguir haciendo historia. Es posible, dice.

“En el surf todo varía, no es un deporte como las otras disciplinas en donde tienes una cancha estática; acá depende mucho de la naturaleza. Y es que cada evento tiene sus desafíos, empiezas desde cero; el haber logrado varios títulos ya pasó, yo creo que cada día tenemos la oportunidad de vivir para lograr algo más”, asegura la surfista que ahora fija su mirada en la ola japonesa, esa que ya conoce porque ha competido en los eventos de la Liga Mundial con buenos resultados.

El calendario de Mimi de momento está definido. Participará en las dos paradas consecutivas Qualifying Series (QS) de la Liga Mundial de Surf (WSL, por sus siglas en inglés) que después de 15 años regresan a Ecuador. La primera será del 16 al 20 de junio en el Corona Montañita Open y la segunda en el Corona Salinas Open, que se disputará del 23 al 27 de junio en Salinas, ciudad donde se realizó la única etapa de la World Surf League en el país, en 2005.