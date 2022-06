Vicky Abad, brazadas mundialistas

Meta superada. Con 18 años recién cumplidos, la nadadora quiteña Ana Victoria Abad Cedeño vivirá su segunda experiencia Mundial Junior de aguas abiertas, luego de que el fin de semana pasado consiguiera consagrarse campeona del Nacional Juvenil Interclubes que se disputó en Salinas, provincia de Santa Elena, y que era clasificatorio para el evento global.

Tras cronometrar 2 horas, 27 minutos, 9 segundos y 16 centésimas, la representante del Club Hermanos Enderica de Cuenca, confirmó ser una de las deportistas más completas de su categoría en la prueba de los 10 kilómetros, producto de la disciplina y planificación que ahora la llevarán al Mundial Junior de las Islas Seychelles, en el Océano Índico, en agosto.

“Estoy muy feliz por el logro. Ahora a prepararme porque tengo una gran responsabilidad con todos los ecuatorianos”, expresó emocionada Vicky, quien ya tuvo su debut mundialista juvenil en el torneo de 2018, en Israel. Hoy su objetivo es meterse entre las 10 mejores del mundo.

Cesar Abad, padre de la campeona, resalta con orgullo el esfuerzo que lleva realizando durante varios años su hija en este deporte. “Es una chica muy disciplinada. Ella planifica muy bien su tiempo para los entrenamientos, estudios y para pasar con la familia. Es admirable su empeño y responsabilidad, todo por llegar a convertirse en una deportista de élite”, dijo el progenitor antes de acercarse a su esposa Martha Cedeño para juntos abrazar a Vicky por el logro en Salinas.

Prev Next La disputa de los 10 km aguas abiertas fue intensa para Abad. Joffre Lino / Expreso

Victoria (con medalla), junto a su equipo del Club Hermanos Enderica. Joffre Lino / Expreso

“La medalla va dedicada enteramente a mis padres porque siempre creyeron en mí. También agradecida con mis entrenadores que con gran paciencia me enseñaron a no impacientarse en el agua y saber el momento en que debo rematar. Me preparé muy duro para este triunfo y lo he conseguido”, precisó la deportista, quien por la disciplina dejó la Capital de la República para establecerse en Cuenca.

En diciembre de 2021 Ana Victoria ya consiguió una medalla de oro en 10 kilómetros para Ecuador; en esa oportunidad el logro fue en la Copa del Pacífico modalidad aguas abiertas que también se disputó en Salinas.

“Venir a entrenar unos días antes de la competencia y conocer el comportamiento de las corrientes ayuda. Aunque cada torneo es diferente”, acotó Ana Victoria, quien en el futuro espera llegar a los Juegos Olímpico y en lo profesional graduarse de entrenadora.

Por su jerarquía en el mar, la joven es considerada actualmente la principal exponente juvenil de la natación ecuatoriana para el Mundial Junior próximo, donde la meta es meterse al Top Ten de las mejores nadadoras del mundo, por lo que de inmediato empezó con la planificación de lo que serán las siguientes semanas de su preparación para la cita mundialista.

“Victoria demuestra que vive un excepcional momento, ella es muy joven y su carrera como profesional está empezando, de seguro vendrán más triunfos. El trabajo que vamos hacer será pensando en conseguir una medalla para el país” señaló Juan Fernando Enderica, entrenador de la joven.