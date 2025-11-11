Expreso
José David Jiménez Jorge Delgado
José David Jiménez (i) y Jorge Delgado, del Viceministerio y COE, respectivamente, hoy enfrentadosCortesía

Viceministro del Deporte responde al COE tras denuncia por “intervención estatal”

Juan David Jiménez aseguró que el COE el que retrasa apelaciones y politiza el deporte tras denunciar al Estado ante el COI.

El viceministro del deporte, José David Jiménez, respondió a la supuesta “intervención” del estado, que el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) denunció el lunes pasado ante el Comité Olímpico Internacional.

“Las intervenciones por acefalía en varias federaciones se deben, en gran parte, a que el propio COE retrasa los procesos de apelación cuando los resultados no favorecen a sus candidatos. Casos como los de Surf, Ciclismo, Karate o Boxeo lo demuestran”, escribió Jiménez en un mensaje de la red social X.

El funcionario exhortó al diálogo a la rectora del olimpismo en el país, encabezada actualmente por Jorge Delgado: “Ya basta de politizar el deporte. Es momento de dejar atrás intereses personales y empezar a tender los puentes que se encargaron de romper. Acá seguimos firmes, trabajando por nuestros deportistas”, precisó.

En carta abierta al COI, el COE detalló 20 casos de federaciones nacionales afectadas por lo que considera “intervenciones o desconocimientos estatales”. Entre los ejemplos más graves enlistó el de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, que lleva más de seis años bajo control estatal y sin directorio reconocido.

También se mencionó la Federación Ecuatoriana de Lucha, sancionada por la Unión Mundial de Luchas (UWW) debido a irregularidades, y que sigue sin una representación legítima; y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, en la que el Ministerio designó un interventor pese a que el COE ya había reconocido al ganador de las elecciones de 2025.

No es la primera vez que la cartera de estado -hoy adscrita al Ministerio de Educación- y el Comité Olímpico Ecuatoriano tienen este tipo de cruces de acusaciones. El mes pasado, entre el 7 y 8 de octubre, el COE cuestionó el presupuesto de la delegación nacional para los Juegos Bolivarianos 2025, primer evento del ciclo olímpico y que podían quedarse sin participar. Una semana después aseguraron que los recursos llegaron por medio de la cartera de educación.

