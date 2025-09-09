Venezuela vs. Colombia: EN VIVO el partido por las eliminatorias al Mundial 2026

Venezuela necesita un triunfo ante Colombia para asegurar repechaje al Mundial 2026. La Vinotinto quiere dar paso histórico

La Vinotinto busca en casa sellar el boleto al repechaje para el Mundial 2026.

Venezuela está obligada a jugarse el todo o nada por el cupo en la repesca de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Este martes 9 de septiembre recibe a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en un partido decisivo. Los cafeteros ya tienen asegurado su pase directo a la cita de EE.UU., Canadá y México.

Te puede interesar: Ecuador vs. Argentina: Enner Valencia llega a los 100 partidos con la Tricolor

La Vinotinto llega a la última jornada con 18 puntos y en la séptima posición, zona que otorga el repechaje. Su rival directo es Bolivia, que suma 17 unidades y también sueña con la repesca intercontinental programada para marzo de 2026.

Si Venezuela gana, asegura su cupo. Sin embargo, también le bastaría con que Bolivia pierda ante Brasil. El reto para La Verde es grande: juega en la altitud de El Alto, donde acumula cinco partidos invicta.

Ecuador vs. Argentina: ¿El partido de eliminatorias va por señal abierta de TV? Leer más

El seleccionador Fernando Batista calificó este partido como “una final”. Venezuela sigue siendo el único país de la Conmebol que nunca ha clasificado a un Mundial. Tras la dura derrota 3-0 ante Argentina, el técnico pidió a sus jugadores enfocarse en esta oportunidad histórica.

En las eliminatorias, se han enfrentado 19 veces: Colombia ganó diez partidos, Venezuela tres y hubo seis empates. El último duelo fue el 7 de septiembre de 2023 en Barranquilla, con triunfo cafetero por 1-0.

Información clave del partido

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 18:30 (hora de Ecuador)

Estadio: Monumental de Maturín

Transmite: El Canal del Fútbol y Teleamazonas

Sigue en directo Venezuela vs. Colombia

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!