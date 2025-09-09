Ecuador vs. Argentina: ¿El partido de eliminatorias va por señal abierta de TV?

Ecuador y Argentina cierran las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil

Ecuador y Argentina, ya clasificados al Mundial, se enfrentan por la fecha 18 de las eliminatorias.

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 culminan este martes 9 de septiembre. Ecuador recibe a Argentina desde las 18:00 en el estadio Monumental de Guayaquil, en un partido que será histórico.

La Tricolor y la Albiceleste llegan con la tranquilidad de estar clasificadas a la Copa del Mundo 2026, pero este encuentro tendrá un valor simbólico: marcará el cierre de ciclo de figuras en ambas selecciones.

El goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia, anunció que será su último partido en eliminatorias. “He dedicado más de una década defendiendo los colores de nuestro país, con mucha responsabilidad. Espero que este partido contra Argentina sea una linda despedida y que sea con una victoria”, dijo el delantero.

El partido será aún más emotivo para Valencia porque estará acompañado por toda su familia en el estadio. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó un homenaje previo al encuentro.

Argentina llega sin su capitán y goleador

Lionel Messi no estará para el partido ante Ecuador. JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

La selección argentina afrontará el encuentro sin Lionel Messi, quien jugó su último partido de eliminatorias en la victoria ante Venezuela. Tampoco estará el defensa Cristian Romero, por suspensión.

Otro histórico jugador del combinando albiceleste que se despedirá será Nicolás Otamendi, quien llevará la cinta de capitán frente a la Tricolor.

El partido Ecuador vs. Argentina se podrá ver en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping. En señal abierta, Teleamazonas lo transmitirá en diferido a las 22:30.

Datos claves del partido

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 18:00 de Ecuador

Estadio: Monumental (Guayaquil)

Transmisión: El Canal del Fútbol y Zapping (en vivo), Teleamazonas (diferido)

