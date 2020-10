“A veces me arden los ojos cuando veo jugar a Emelec”

Carlos Alberto Juárez es una de las últimas glorias del Club Sport Emelec. Figura del segundo bicampeonato del club a inicio del nuevo milenio y además encabeza la lista de goleador histórico en la institución azul. EXPRESO conversó con él para conocer sus sensaciones del cuadro millonario 2020 y fue contundente con los jugadores, a quienes acusa de poca actitud y que la divisa de la banda ploma les queda grande. Rescata a uno: Sebastián Rodríguez, quien coincidentemente, lleva la histórica dorsal 8 que el Cuki vistió en su época.

- ¿Cómo ve el panorama de este Emelec 2020?

-El panorama es complicado, como lo ven todos. Yo a principio de año dije en la Explosión Azul, en la presentación del equipo, que para mí le faltaba fuerza de tres cuartos de cancha para arriba y los que están actualmente son muy pocos los que están rindiendo al nivel del club, lo que significa Emelec. Es la realidad. Estamos esperanzados de un jugador de 35 años que es la Tuka (Ordóñez). Es imposible así.

- ¿Qué línea en el campo ve más débil?

-Es un equipo con poca presencia arriba con poco peso adelante. Hay jugadores del mediocampo que también veo muy pasivos y el único que se mueve, se mata y hace todo es el uruguayo Sebastián Rodríguez, ese sí está a la altura del club.

Me amargo viéndolos, cómo vistiendo esta camiseta no van a tener personalidad en la cancha.

- ¿Por qué cree que Emelec no ficha hace mucho un delantero goleador?

-Sinceramente no sé, asumo que no buscan o no se sabe mucho de fútbol para contratar jugadores que no les quede la camiseta grande. Todo eso es trabajo, es un proceso, no sé cómo se manejan porque yo no tengo allegada al club.

- ¿Qué opina del entrenador Ismael Rescalvo?

-Mirá, un técnico que ha tenido mucho tiempo, entre pandemia y nunca pudo alinear un 11 todos los partidos, rota y rota los delanteros y no le encuentra la vuelta. Quizá no le dieron las armas que él necesitaba para trabajar.

- ¿Cree que esa rotación también puede afectar al jugador?

-Uno como futbolista, si a mí me dan la oportunidad tengo que demostrar. Ahí se ve la personalidad de cada jugador. No voy a ser pasivo. Y ojo que no son solo los delanteros, hay también volantes muy pasivos, entonces así es duro, en el mediocampo tienes que matar y nadie se mata.

Juárez es el máximo goleador de la historia de Emelec. Archivo / EXPRESO

- ¿Qué sensaciones le queda después de ver jugar a este Emelec?

-Es lógico, me amargo viéndolos. Cómo vistiendo esa camiseta no van a tener la personalidad. Se puede entender que un día estás mal, un pase lo das mal, pero la actitud y las ganas eso no se negocia y veo jugadores hoy en día, con todo el respeto, que la camiseta les queda grande. Tuve compañeros que lo entregaban todo por la camiseta y con poca ganancia, se mataban y ahora veo a jugadores que le quedan muy grandes. A varios, no solo uno. Es lo que hay y lo que traen.

- ¿Qué opina de los refuerzos?

-Para mí son muy livianitos. Somos Ecuador y en Emelec no han demostrado nada y este club no te espera, siempre tienes que pelear el campeonato.

El mejor es Rodríguez, desde que se puso la camiseta demostró estar a la altura de lo que significa el club.

- Antes mencionó a Ordóñez, usted conociendo el puesto, ¿qué piensa de él?

-La Tuka si tuviera 25 años se moría de risa solo, pero lástima, ya tiene su edad y no puede jugar 90 minutos. Él puede meterle mucha furia por 50 minutos. Dependemos que entre un delantero de 35 años para que haga un gol.

- ¿Observa completos los partidos de Emelec?

-Veo todos los partidos de Emelec. Cuando hacen un gol y retroceden, es una cosa increíble. A veces me arden los ojos cuando veo jugar a Emelec. Obvio te da bronca, porque están vistiendo la camiseta de Emelec y hay veces que quisiera entrar y jugar, no sabes lo que me corre por dentro, pero bueno (suspira).

En 2002 logró conquistar un bicampeonato insólito con el Bombillo. Archivo / EXPRESO

- ¿Este Emelec está para ser undécimo en la tabla?

-No sé cómo explicártelo, si está ahí es por cómo rindieron. Si Emelec está undécimo no saquemos suposiciones que, por los jugadores que Emelec tiene, debe estar más arriba. No lo sé, son cosas. No sé qué jugadores pueden salvarse, salvo Rodríguez que juega, los demás son normalitos y piensan que trajeron figuras. No lo entiendo. Los centrales uno medio te rinde, pero es nada. La camiseta a los chicos le queda grande. Es mi punto de vista, habrá quienes piensen que estoy equivocado, pero es lo que pienso.

- ¿Hacen falta referentes?

-En mis primeros años teníamos jugadores con personalidad que me fueron enseñando, como Verduga, Capurro, Máximo (Tenorio), el Cuchillo (Fernández), Beninca, Graziani. En ese momento ni cobrábamos, pero las ganas que tenían eran impresionantes. Nos tocó malos momentos como perder 7-0 una final, o caer en la Merconorte. Hubo dirigentes que nunca apuntaron a algo internacional, pero el hambre de gloria que tenían los chicos era tremendo. Ahí te das cuenta de la personalidad de esos chicos y los de ahora, ellos como entran salen de la cancha, intactos.

- ¿Tiene esperanzas de ver a Emelec en la final 2020 o que mejore?

-No sé, qué te puedo decir. Para mí vamos a seguir igual porque no hay más. La personalidad de cada jugador es imposible cambiar. El mejor ejemplo es Rodríguez, desde que se puso la camiseta manejó el equipo, para mí es siempre la figura del partido. Para otros, la figura es uno que tocó dos pelotas en el partido, qué sé yo. Rodríguez hasta el último se mata, es la realidad, es al único que la camiseta le queda justa y encima con el número 8 (ríe). Emelec necesita jugadores así con garra, actitud, pero Emelec tiene mucho jugador que le queda suelta la camiseta.