Leonardo Vanegas llegó a Gualaceo en 2020. Era asistente técnico de Daniel Segarra. Ese cuerpo técnico fue ratificado para 2021, pero por malos resultados salió tras 12 fechas. Días después, la directiva del equipo pidió a Vanegas que asuma como encargado durante tres partidos hasta conseguir al nuevo entrenador. Por lealtad, primero pidió el visto bueno de Segarra. Pasaron esos tres juegos con buenos resultados y la dirigencia no llegó a un acuerdo con el candidato al banquillo, así que le pidieron que se quede tres más. En ese lapso, el equipo siguió ganando y Vanegas se quedó definitivamente, consiguiendo el ascenso a serie A. Y en este primer semestre, el equipo se convirtió en una grata sorpresa.

Alfaro quiere descubrir qué falta a Ecuador porque ya sabe lo que tiene Leer más

¿Cuál es su balance sobre el primer semestre de Gualaceo en la serie A de LigaPro?

Creo que bueno. Positivo. En realidad, ni el hincha ni el periodismo local tenían la expectativa de terminar en la mitad de la tabla con 20 puntos. A pesar de las críticas que aparecieron por los primeros tres partidos (0 puntos), mantuvimos el ritmo de trabajo y nos convencimos de que podíamos porque no estábamos jugando mal.

¿El punto de quiebre fue la victoria sobre Emelec en la cuarta fecha?

Sin duda. No habíamos jugado mal en los otros partidos, inclusive errores arbitrales nos habían negado resultados positivos. Llegamos con esas sensaciones al partido contra Emelec y, por suerte, ese día salieron bien las cosas y empezamos a mirar el torneo de otra manera.

¿Dónde se dio el cambio principal?

En lo mental. Convencernos de que se puede. El paso de la serie B a la A cuesta mucho y por la jerarquía de los equipos se presentan nuevos escenarios. Pero una vez que cogimos confianza empezamos a levantarnos hasta el punto de terminar bien la etapa.

Y después el triunfo sobre Barcelona en el estadio Monumental.

Tras ganar a Emelec tuvimos un par de resbalones, pero ya entramos en esa dinámica de jugar de igual a igual, sabiendo que los puntos estaban a nuestro alcance. Eso sí, la semana del partido contra Barcelona fue distinta. Recuerdo que les decía a mis jugadores que no todos los días se juega en ese estadio y ante ese rival, y que la única manera de mostrar respeto era salir con actitud ganadora. Sabíamos que podíamos hacer un gran partido y cuando las cosas empezaron a salir bien, confiamos más y nos quedamos con la victoria. Ese marcador fue consecuencia del juego, no fue casualidad.

El objetivo principal de Gualaceo al inicio de la temporada era salvar la categoría. ¿Cambiaron la meta tras el primer semestre?

Sí. Sin perder la humildad, ahora iremos a buscar un cupo para un torneo internacional. Esto será paso a paso, pero tenemos la confianza.

En las últimas semanas, sus jugadores fueron relacionados a otros equipos. ¿Siente que eso puede complicar su trabajo?

Habrá que ver lo que sucede. No soy egoísta. Entiendo que todo jugador tiene derecho a mejorar su condición económica y contar con nuevas oportunidades deportivas, pero no comparto eso de que se pueda contactar a futbolistas antes del final de una etapa. Sé del profesionalismo de mis jugadores y nunca dudaría de ellos, pero sí son cosas que desconcentran y desvían del objetivo. Supe que hubo acercamientos, todos saben que Joaquín Vergés ha despertado el interés de equipos grandes, lo mismo otros dos jugadores, pero hasta el momento no tengo ninguna notificación oficial, como para empezar a buscar posibles reemplazos.

¿Siente que esa posibilidad de reforzarse con jugadores rivales es una desventaja para equipos con menor presupuesto?

Desde luego. Los equipos con grandes billeteras se llevan a los mejores y se hacen más fuertes. Nosotros tenemos que ver otras opciones para tratar de compensar esas salidas. Son cosas distintas. Pero bueno, en esos casos solo queda seguir trabajando para que las salidas afecten lo menos posible.

¿Cómo vivió usted ese cambio de la serie B a la serie A?

Por suerte, la serie B ha subido mucho el nivel. Ya no es solo de fuerza. Ha mejorado mucho y eso me ayudó en este cambio. Estaba consciente de que en la serie A hay mucha más jerarquía, más táctica. Sabía que esto iba a ser durísimo y que podíamos pasarla mal. Acá los errores se pagan de inmediato. Por suerte, hemos estado a la altura del reto para esta primera experiencia.