Valverde: "Siempre hay inestabilidad cuando pierdes"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que no se siente cuestionado en su cargo, pero no es inevitable esconder que la caída encajada este jueves en la Supercopa 3-2 ante el Atlético de Madrid desatará nuevamente los rumores sobre su estabilidad en el banquillo de los blaugranas.

"Los entrenadores nos movemos siempre en la idea de trabajar. Sabemos como es el fútbol y que siempre hay inestabilidad cuando no hay buenos resultados, cuando pierdes", señaló el preparador del Barcelona, que asume que la situación se avivará.

📺 #DirectoGolSupercopa



🎙️ Así ha visto @raulvarelar la victoria del @Atleti:



➡️ "El @Atleti demostró resistencia, fe, corazón y una capacidad de sufrimiento inimitable"



➡️ "Ernesto Valverde sale de aquí muy tocado" pic.twitter.com/n0UtbAokvE — GOL (@Gol) January 9, 2020

"Supongo que ahora hemos perdido y se hablará de esto porque son situaciones que no puedes controlar. Yo me dedico a lo mío. No lo puedo manejar", añadió.

Por otra parte el estratega de los catalanes considera que los dos goles anulados al equipo azulgrana mantuvieron a su rival en el partido.

"Ellos han tenido un gran acierto, son un gran equipo, nos estamos jugando una final en el sentido de que uno se va a quedar fuera, no se trata sólo de hacer ocasiones sino de acertarlas y que el otro no acierte y ha habido momentos en que no hemos estado bien", dijo Valverde en rueda de prensa tras el partido.

Supercopa de España: Atlético Madrid remonta y vence al Barcelona Leer más

En el último cuarto de hora, el Atlético se ha lanzado al ataque y "han sido dos jugadas que hemos pagado caro y los dos goles anulados (por el VAR) les ha mantenido en el partido", afirmó Valverde.

"Ha sido un partido en el que nosotros lo hemos dominado, quizá en los primeros minutos nos ha costado un poco más, pero luego hemos dominado perfectamente, nos hemos repuesto del primer gol, parecía que teníamos el partido en la mano y el Atlético le ha dado la vuelta", aseguró Valverde.