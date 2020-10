Vallejo aplazó su sueño para 2021

Pablo Vallejo siempre busca el lado positivo de las cosas. La pandemia provocó que se cancele la que sería su segunda participación en la Copa del Mundo de Paratriatlón, en la que buscaba sumar puntos para clasificar a los Juegos de Tokio, pero aprovechó estos cambios para preparar una pretemporada larga, con el objetivo de llegar en la mejor forma para el próximo año.

“Los objetivos los postergamos para 2021 para no perder el enfoque del entrenamiento. El deportista se prepara para competir, pero todo en el mundo cambió, hay que acostumbrarse a vivir de una manera distinta”, comentó Vallejo.

El paratriatleta no ha dejado de practicar y enfatizó sus trabajos en el ciclismo y atletismo, pues la natación es su fuerte.

“Salgo a correr junto con mi esposa dentro del conjunto donde vivo, con todas las medidas de seguridad. El atletismo es el que más me ha costado por la adaptación a la prótesis, a la técnica de carrera”, explicó Pablo, quien cubre en promedio 30 kilómetros de recorrido.

“Estoy en mejor condición que en marzo, cuando estaba a punto de ir a la Copa del Mundo. He podido efectuar una real pretemporada larga, considerando muchos aspectos como alimentación, descanso, carga de entrenamientos”, confesó.

El deportista invitó a las personas a que se unan a ‘Enciéndete’, campaña de la cual es uno de los voceros, que incentiva la actividad física “pese a las circunstancias que vivimos y a darlo todo en cada entrenamiento. La iniciativa que lleva junto a Reebok no solo es por la salud física, sino también por la mental”.

En lo que resta del año, Vallejo tiene planificado participar en la válida de duatlón organizada por la Federación Ecuatoriana de Triatlón (en fecha por definir) y en el Gran Fondo de Nueva York (el 6 de diciembre en Manta).

Estas competencias forman parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo de 2021 y los Juegos Paralímpicos, a los que podría llegar también con una invitación del comité organizador, al ser el único ecuatoriano que practica el paratriatlón y uno de los cuatro en Sudamérica.

Plan a largo plazo con la mira en los Juegos de París 2024

Vallejo cuenta con el apoyo de la empresa privada para sus entrenamientos, dotación de indumentaria y poder costear sus participaciones a nivel internacional representando al país.

“No vivo del deporte, me encanta hacer lo que hago. No he logrado de parte de la Secretaría del Deporte entrar en el plan de alto rendimiento, pese a que el año anterior vine con un quinto lugar del Mundial”, sentenció.

Su plan a largo plazo es desarrollar un ciclo paralímpico mucho más programado, siendo parte de las principales pruebas a nivel mundial, con miras a los Juegos a desarrollarse en París, el año 2024.

EL DETALLE

Experiencia. Vallejo ha participado en varias ediciones del IronMan de Manta, tanto en postas como de forma individual.