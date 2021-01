Antonio Valencia le envió un emotivo mensaje a Wayne Rooney

Continúan las reacciones en todo el mundo luego del retiro de Wayne Rooney, uno de los mejores delanteros que dio el fútbol inglés en los últimos años.

Antonio Valencia le envió un emotivo mensaje a su excompañero del Manchester United, con quien armó una dupla letal.

“¡Good luck in this new chapter! Siempre serás nuestro capitán! Mucha suerte en esta nueva etapa!”, escribió Toño en su cuenta oficial de Twitter.

Rooney confirmó su retirada oficial como futbolista, a los 35 años, para dirigir el banquillo del Derby County, de la segunda división inglesa (Championship). El club informó que será su técnico durante dos años y medio, tras haber estado a cargo del equipo de forma provisional desde el pasado 14 de noviembre, al ser cesado Phillip Cocu.