Las vacunas en el fútbol profesional despiertan el malestar en otros sectores

Los integrantes del fútbol profesional empezarán a recibir las vacunas contra la COVID-19 este 19 de mayo de 2021. Esto ha generado algunas reacciones en diferentes sectores del país, que también piden ser considerados como prioridad, entre ellos el taxismo, el gremio marítimo y portuario, al igual que los veterinarios

El presidente de la Unión de Taxistas del Guayas, George Mera, explicó que también solicitaron a la Presidencia de la República, por intermedio de la Federación Nacional, que sean considerados como un sector estratégico.

"Nuestro servicio es el día a día con gente vulnerable, gente que sale de hospitales y más. Tenemos alto índice de compañeros fallecidos. En el Guayas tenemos más de 380. Acá también solicitamos a la señora alcaldesa para que la fuerza amarilla sea considerado para las vacunas, pero no hemos tenido respuesta, a pesar de que nuestro trabajo es de alto riesgo", inició.

Las vacunas para el fútbol profesional fueron tramitadas por la Conmebol a la empresa farmacéutica Sinovac Biotech Ltd, de China. Consiguió la donación de 50.000 dosis para el fútbol sudamericano y de ellas 3.520 dosis fueron asignadas para Ecuador.

La Ecuafútbol aclaró que este lote fue fabricado especialmente para el fútbol sudamericano y no afectó la asignación para otros sectores. Inclusive, resaltó que el Gobierno no invirtió un solo centavo en este proceso.

De todas maneras, Mera asegura que el deporte "con todo respeto" está en otra situación. "Sus integrantes tienen buen físico, disponen de protocolos de bioseguridad, burbujas y más. Nosotros, en cambio, estamos vulnerables".

Él insistió que, al igual que en el fútbol, los taxistas también han hecho trámites para conseguir la vacunación, pero no han tenido respuesta alguna.

"En el país todos necesitamos vacunas par estar tranquilos y reactivar la economía, es indudable, pero sectores como el taxismo, por ejemplo, lo necesitamos con urgencia".

Rodrigo Tumbaco, de la Coordinación de trabajadores Marítimos, también mostró su molestia. "Hemos realizado muchas gestiones ante las autoridades de salud, cámara marítima y otras entidades, pero no hemos tenido respuesta", señaló.

Él recordó que los trabajadores marítimos son de primera línea y la están pasando mal. "Descargamos los buques, metemos los buques a los puertos para que la economía del país no se paralice, pero lamentablemente nuestra gente del mar se está muriendo. Tenemos un grupo de marinos mercantes afectados con la COVID-.19, pero lamentablemente no hay quien gestione. Esperamos que las cosas cambien con el nuevo Gobierno".

Sobre la vacunación en el fútbol, él cree que no es un tema de interés. "El fútbol es una actividad de distracción, en cambio, lo que hacemos los trabajadores portuarios es para el desarrollo del país. La prioridad debería darse a la gente del mar que mueve la economía".

Agregó que ahora en el fútbol "ni siquiera la afición está yendo al estadio. No entiendo, la verdad, las políticas públicas, pero qué se puede esperar de un Gobierno tan nefasto".

Tumbaco recordó que hace unos días ingresó un barco al país lleno de personas infectadas. "Un barco de banderas filipina y panameña entró con casi toda la tripulación infectada y una persona fallecida. Esto lo arrastramos desde 2020, pero lamentablemente el Gobierno se ha hecho oídos sordos".

La veterinaria Briza Cubillos también mostró su molesta. "El Gobierno ha dejado de visibilizar ciertos sectores que son estratégicos. Los veterinarios somos línea de salud, le hemos puesto el pecho a la pandemia todo el tiempo y estamos de la mano con el productor porque somos los que aseguramos la cadena alimenticia y salud pública".

Para ella, lo que sucedió con el fútbol profesional deja varias reflexiones. "Si la Conmebol tuvo la rapidez para conseguir dosis para su gente ¿por qué las autoridades (del país) no tienen esa visión para cubrir a sus zonas estratégicas? No deberían existir sectores privilegiados. Si bien el fútbol es un respiro para la población, no es un sector estratégico y tampoco debería manejarse de esa manera", agregó.

También cuestiona el proceso. "¿Cómo es posible que no hay libre gestión a los municipios para comprar directamente las vacunas y sí permiten la intervención de la Conmebol? Resulta que sí ha excepciones. Aquí falta visión, prioridades y respeto".

Cubillos recordó que Ecuador es uno de los países con menor índice de vacunación. "¿Como así la Conmebol tiene acceso a vacunación y nosotros no? ¿Qué tiene que pasar para que se tenga claro qué es estratégico y qué no? ¿Con quién hay que hablar?".

"Creen que los veterinarios somos los que damos besitos a los perros y gatos. No señor. Esto va más allá. Trabajamos de la mano de la producción. Nosotros hacemos la veeduría de los productos, calificamos calidad y aseguramos salud para la población. Le hemos puesto el pecho a la pandemia, al igual que otros sectores estratégicos. Estamos muy mal", concluyó.