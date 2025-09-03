Us Open: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz enfrentados en semifinales

El serbio venció al estadounidense Taylor Fritz y promete una batalla de alto voltaje ante el español # 2 del mundo

Djokovic festeja luego de sufrir para vencer a Fritz (# 4) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.

El serbio Novak Djokovic, al límite de sus fuerzas, derrotó al estadounidense Taylor Fritz y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá este viernes 5 de septiembre, aún con horario por definir, ante el español Carlos Alcaraz (#2).

Djokovic, ganador de 24 'Grand Slam' y actual número 7 del mundo, se deshizo de Fritz (# 4) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos. Con la clasificación, Djokovic sumará ya 53 semifinales de 'Grand Slam' en su carrera, las cuatro en este 2025.

Había 10 precedentes entre Djokovic y Fritz, todos ganados por el serbio. Fritz, quien fue finalista en Nueva York en 2024 y que este martes contaba con el apoyo del público, entró al partido con la batalla mental perdida por los registros entre ambos.

Para Djokovic fue la victoria número 95 en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más.

Paraguay vs. Ecuador: La alineación de Beccacece para enfrentar a Alfaro Leer más

Djokovic: "Tuve algo de suerte"

En declaraciones a pie de pista, Djokovic dijo que fue un "partido increíblemente igualado" que "cualquiera podía ganar" y reconoció que su rival le dominó en algunos tramos del partido.

"En este tipo de partidos, unos pocos puntos marcan la diferencia. Por suerte, algunos de esos puntos cayeron de mi lado, sobre todo al final del cuarto set; el último juego fue de infarto. Honestamente, fue duro para Taylor terminar con una doble falta, no se lo merecía", dijo el serbio.

La semifinal de Djokovic con Alcaraz será el noveno enfrentamiento entre ambos. Hasta ahora, el serbio domina el historial con cinco victorias frente a tres del español. Los dos últimos encuentros, los cuartos de final del último Abierto de Australia y la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, fueron para Djokovic.

Para contenido exclusivo: ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!