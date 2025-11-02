Universidad Católica vs. Barcelona SC hoy: hora y dónde ver en vivo el partido

Barcelona SC visita a Universidad Católica en duelo de equipos que pelean por alcanzar clasificar a la Copa Libertadores 2026

Por la cuarta fecha del primer hexagonal final de la LigaPro 2025, Universidad Católica recibirá a Barcelona SC, a partir de las 18:00, en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en la localidad de Chillo Jijón.

Barcelona SC llega con la necesidad de sumar un triunfo en un escenario donde no ha podido obtener los tres puntos y que en esta ocasión espera romper la mala racha para seguir firme en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Ismael Rescalvo, técnico del Ídolo, recupera al delantero uruguayo Octavio Rivero, tras cumplir dos partidos de suspensión, y será quien comande la ofensiva del conjunto amarillo acompañado por Janner Corozo y Joaquín Valiente.

Los toreros llegan con el impulso del triunfo 1-0 sobre Libertad, en la fecha pasada, y esperan salir con un buen resultado de esta segunda visita a la altura en el hexagonal, tras la derrota 3-0 que sufrieron ante Liga de Quito, en la segunda jornada.

Universidad Católica, por su parte, también es uno de los candidatos en la lucha por el cupo a la Copa Libertadores 2026. El Trencito quiere dejar atrás un mal inicio en el hexagonal, donde no ha podido ganar: empató con Liga de Quito y Libertad, y perdió ante Orense.

El equipo dirigido por Diego Martínez, no podrá contar con el ofensivo Andrés Rodríguez, por suspensión, ni con el lateral Eddy Mejía, por lesión. El estratega ecuatoriano apostará por un tridente de ataque conformado por Azarías Londoño, Mauricio Alonso y José Fajardo, en busca de la victoria ante el Ídolo.

El partido entre Universidad Católica y Barcelona SC se lo podrá ver por señal abierta, en Teleamazonas, y también en televisión por cable y streaming mediante Zapping y El Canal del Fútbol.

Datos claves del partido

Fecha: Domingo 2 de noviembre

Hora: 18:00 (de Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil, en Chillo Jijón

Transmite: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

