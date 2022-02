Bolívar y Católica no se sacaron ventaja en el duelo de ida en La Paz.

Universidad Católica y Bolívar no pasaron del empate en el primer choque entre ambos en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Chico fue quien abrió el marcador para los locales, y los camaratas igualaron a través de su figura en esta temporada, Ismael Díaz, quien sumó 3 goles en dos encuentros oficiales.

El primer tiempo arrancó con acciones rápidas en ambas áreas. No se habían cumplido ni los primeros 10 minutos del arranque del cotejo y el brasileño Francisco da Costa o Chico, aprovechó un error en el cuadrante y de un derechazo, envió el remate a toda la escuadra, imposible para el portero Darwin Cuero.

Pero rápidamente, la Universidad Católica iba a responderle al local, dejando en claro el gran momento que vive su flamante fichaje del inicio de temporada, el panameño Ismael Díaz. Centro desde la derecha de Facundo Martínez y el número 30 llegó atacando el espacio en el segundo palo, para enviarla al fondo de la red.

El gol equiparó el marcador, pero no el rendimiento en el campo. La Chatoleí no marcaba peso en la mitad y detrás de esa línea, no la pasaba bien en el control de la pelota. Bolívar era amo y señor de la posesión y el ritmo del partido.

De hecho, sobre el final del primer tiempo, Bruno Savio pudo convertir la segunda para los locales, pero el tiro se fue por apenas centímetros del gol.

En el segundo tiempo, la historia no cambió mucho. Bolívar era el que imponía condiciones aunque Católica mejoraba en la precisión en los pases y en las transiciones entre líneas. Son embargo, a los 55, Savio anotó tras una gran habilitación de Justiniano, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Los minutos transcurrían y Bolívar movió las fichas en el campo, pero no bastó para cristalizar la posesión de la pelota en una jugada de peligro. La Chatoleí hizo un partido táctico en los últimos 20 minutos, arremetiendo las llegadas de los bolivianos, quienes no hallaban profundidad.

Se medirán en el estadio Atahualpa, el próximo miércoles 2 de marzo, para definir el clasificado a la Fase 3 de la Copa Libertadores.