¿Fue la última Copa América para Enner Valencia?

Tras la emocionante pero decepcionante salida de Ecuador de la Copa América en manos de Argentina, los reflectores se centraron en Enner Valencia, una figura emblemática del equipo nacional. En una rueda de prensa cargada de emotividad, Valencia fue cuestionado sobre si este podría haber sido su último partido con la camiseta ecuatoriana en Copa América.

Así fue el penal fallido de Enner Valencia | VIDEO: disparo al palo Leer más

"No se qué pasará de aquí en adelante... Sí, pudo ser mi último partido de Copa América, pero no quiero decir cosas con la cabeza caliente de las que después me pueda retractar. He sufrido para estar acá, he luchado, pero así nos vamos", respondió Valencia, dejando entrever la posibilidad de un adiós tras un torneo marcado por altibajos y críticas.

El delantero no escapó de las críticas durante esta Copa América, enfrentando momentos difíciles que incluyeron una tarjeta roja, una amarilla y un penal fallido que impactó en el poste.

Las redes sociales no tardaron en expresar su descontento, reflejando un sentimiento compartido por muchos seguidores del fútbol ecuatoriano.

Enner Valencia cobrando el penal ante Argentina. CNN

Con una carrera internacional que ha visto a Valencia ser una pieza fundamental en la selección durante años, su posible retirada marcaría el final de una era para el fútbol ecuatoriano. La incertidumbre sobre su futuro agregará un nuevo capítulo a la historia del deporte nacional, mientras los aficionados reflexionan sobre su legado y lo que podría deparar el camino hacia adelante para la selección.

Argentina sufrió, pero le ganó a Ecuador en penales

Argentina, con sufrimiento y en una tanda de penaltis en la que Emiliano Martínez volvió a ser decisivo (4-2), se clasificó a la semifinal de la Copa América a costa de una gran selección ecuatoriana que puso contra las cuerdas a la campeona, tras empatar a un gol, pero no tuvo fortuna.

En un partido loco, en el que incluso Leo Messi envió su penalti al larguero en la tanda, Argentina tuvo la suerte del campeón pero también la mentalidad suficiente para imponerse después de verse abocada a la definición por penales cuando ya festejaba, tras encajar un gol de Kevin Rodríguez, de cabeza en el 91.

Ecuador se va con la cabeza alta, pero con la sensación de que difícilmente lo tendrá alguna vez mejor para pasar a semifinales, porque hasta falló un penalti en el segundo tiempo, enviado al palo por su capitán Enner Valencia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ