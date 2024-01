UFC: Ilia Topuria, confiado en despojar a Volkanovski del cinturón de peso pluma

Ilia Topuria, luchador español de artes marciales mixtas, se mostró confiado en conseguir el título de campeón de la UFC en Anaheim (Estados Unidos) el próximo 17 de febrero, para lo cual deberá derrotar al australiano Alexander Volkanovski.

"La base de nuestra relación es el respeto, por lo menos de mi parte yo le tengo muchísimo respeto. Ha sido un campeón súper bueno y me emociona el hecho de arrebatarle el título a alguien así, que no sé cuántas veces ha defendido el título, que tiene muchas batallas a sus espaldas", dijo en rueda de prensa.

"Pero es mi momento, lo he visualizado y me he preparado para este momento desde que me introduje en el deporte. Me siento como un ganador y no me arrepiento ni me arrepentiré de nada, porque hice todo lo necesario. No tengo duda de que el 17 de febrero saldré victorioso. Veo mi mano en lo más alto, el momento en el que me anuncian como ganador", añadió.

Topuria, que ha ultimado su preparación en España porque allí tiene "todas las comodidades" y puede ahorrar tiempo para "aprovecharlo al máximo", considera que ya solo le queda perfilar detalles: "Los sparrings y todos los entrenamientos duros ya están hechos y ahora no nos vamos a arriesgar, más que nada será mantenimiento y cosas de coordinación y reflejos".

"Ha sido un camino largo pero súper divertido, con muchos altibajos. He sido capaz de disfrutar de cada momento y ese es el mayor logro que me llevo. Normalmente a la gente le cuesta disfrutar del camino. En mi caso lo que siempre he detestado es el arrepentimiento, si tengo un objetivo marcado quiero hacer todo lo que esté en mi mano, no quiero que pase el día y pensar que podía haber hecho más", expresó.

