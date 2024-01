Chito Vera: “Pena de muerte al crimen", tras lo ocurrido en TC televisiòn

Chito Vera, máxima figura ecuatoriana en la UFC, no dudó en expresar su preocupación por la situación de inseguridad que se vivió en el país durante la jornada del martes. A través de sus redes sociales, el deportista hizo un llamado a la unidad y a enfrentar la problemática con determinación.

"La fuerza del Ecuador tiene que unirse. Ahora es cuando hay que pelear más fuerte que nunca. ¡Mano dura y sin piedad! De frente", manifestó Vera, instando a la sociedad a afrontar el desafío con determinación.

El luchador también se pronunció a favor de medidas más drásticas, sugiriendo la aplicación de la pena de muerte en casos de crimen. En sus palabras: "Fuego se apaga con fuego. Aquí no hay de otra. Pena de muerte al crimen, te guste o no, las familias no tienen que pagar por el narco".

Chito Vera concluyó con una reflexión contundente sobre la necesidad de abordar el problema de manera firme: "Esto solo se soluciona por la fuerza. Aquí, tus derechos humanos no valen nada. Los delincuentes no respetan reglas, familias inocentes nada. Tiene que ser una fumigación inmediata. Solo así los buenos tendrán paz mañana. ¡Pelea hoy Ecuador y pelea con todo!"

Con estas palabras, Chito Vera se suma al debate sobre la seguridad en el país, proponiendo medidas enérgicas para enfrentar la problemática que preocupa a la sociedad ecuatoriana.

