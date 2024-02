UFC: España y el efecto Ilia Topuria

Pese a lo que se pueda pensar, practicar artes marciales mixtas sobre el mismo tatami que pisa desde hace ya algunos años el flamante campeón mundial español de UFC Ilia Topuria está al alcance de la mano, ya que su gimnasio, el Climent Club de Alicante, pide una cuota desde 60 euros, algo más de 64 dólares mensuales, para adultos y niños a partir de los 5 años.

El gimnasio en el que dio los primeros pasos el primer campeón español de la UFC en artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), coronado el sábado 17 de febrero en Los Ángeles, es propiedad de dos migrantes argentinos, quienes llegaron a la Madre Patria en 2002, tras la crisis del ‘corralito’: Jorge y Agustín Climent, entrenadores personales del Matador.

Sus rostros se hicieron famosos a nivel mundial cuando, junto al hermano de Topuria (Aleksandre), se abalanzaron al ring sobre su discípulo, instantes después del derechazo que noqueó y destronó al australiano Alexander Volkanovski, en el título UFC de la categoría de peso pluma.

Adiestradores del peleador hispanogeorgiano desde los 15 años, hasta los 27 actuales, los hermanos Climent viven días de gloria al frente de un gimnasio que actualmente no para de recibir llamadas y visitas de interesados para convertirse en luchadores profesionales, tanto así que mientras se realizaba esta nota llegaron a las instalaciones hasta cuatro jóvenes para matricularse en el Climent Club, enclavado en una antigua carpintería reconvertida en el número 8 de la calle Burgos del barrio del Garbinet.

Jorge (48 años) y Agustín (43), ambos bonaerenses, cuentan que están casi al límite de la capacidad con 300 alumnos que, sobre todo por las tardes, copan los 800 metros cuadrados de tatamis practicando tanto MMA, como boxeo, Jiu Jitsu, Grappling y Muay Thai.

Dos luchadores entrenan en el gimnasio de los hermanos Climent de Alicante donde se ha forjado el actual campeón del mundo. EFE

Igual que estos hermanos, que no olvidan los duros y modestos orígenes, los precios son populares y oscilan entre los 60 euros (64,8 dólares) para los que practiquen una disciplina; los $ 97 si son dos, $ 118,8 tres, $ 140,4 cuatro y hasta 162 dólares para los atrevidos que se lancen a las cinco modalidades de artes marciales en sesiones de una hora y media, de lunes a viernes.

La popularidad del gimnasio “encanta” a los Climent, pero sabedores del tirón de Topuria ya están pensando en buscar unas instalaciones más amplias y modernas en la misma ciudad de Alicante. Por lo pronto, un par de banderas de Argentina y España reciben al visitante en un recinto de dos plantas y 800 metros cuadrados, donde yace un octágono un poco más pequeño que el de las medidas oficiales con una placa premonitoria que dice: ‘Peligro de muerte’.

Una de las paredes de la planta baja tiene uno de los lemas del Climent Club: “Esto no es Disneylandia”, junto a eso fotos de Topuria, uno con un gesto desafiante y otro celebrando un gancho. Ya en la zona de prácticas figura otro mural con la frase “Respeite seu mestre e sua academia”.

En el lugar los aspirantes a peleadores profesionales son tratados igual que lo ha sido su admirado Ilia, ya que los hermanos les inculcan los mismos “códigos y disciplina” con el fin de sacar de ellos, en palabras de Jorge Climent, “el mejor luchador que se pueda sacar de dentro”.

Los instructores motivan a las jóvenes promesas con carteles de combates, algunos del Matador en su inmaculado historial 15-0 en la UFC, pero también de figuras ilustres de este deporte que están o han pasado por esa academia como Georges Dos Santos, Toni Zambrana, Jorge ‘Pitole’ Rodríguez, Fran Núñez, Sophie Wodey, Juan Carlos ‘Tato’ Pardo, Iván ‘Tiri’ Tirado, Hamlet Pérez Díaz o Lilo Asensi.

El peleador fue recibido como celebridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE

En los últimos días llegó una gigantografía de la gran final de Los Ángeles que reza “O me matas o mueres. Road to the Belt” donde aparece el trinomio formado por Topuria y sus dos técnicos, además de su hermano y también peleador Aleksandre, aunque dentro de poco tienen previsto colocar nuevas imágenes del combate contra Volkanovski para que la gesta sirva de inspiración.

La primera planta está dirigida principalmente al boxeo y cuenta con una terraza para la musculación que usan alumnos llegados del entorno, aunque buena parte provienen también de otras partes del país y de otros países por el expreso deseo de prepararse bajo la dirección de los Climent. Es el caso del argentino Lautaro Teneb, quien a raíz de la entrada de Topuria a la UFC en 2020 contactó con Jorge Climent y no lo dudó para trasladarse hasta Alicante para perseguir su sueño de, como lo logró el Matador: “brillar en la MMA”.

Seguidores y visualizaciones se cuentan por millones

Según Google Trends, herramienta que muestra las búsquedas más populares, Topuria dio un 100/100; valor máximo en España, en las horas previas, posteriores y durante el combate. Su nombre copó la actualidad en un país donde apenas existen 800 licencias de centros de enseñanza de MMA.

En redes sociales como TikTok, y Eurosport, plataforma que emitió previo pago de suscripción, la pelea, los números reventaron. “Lo que ha hecho con este Mundial es perfectamente comparable por impacto mediático, repercusión en redes sociales y visitas en la web a un Grand Slam de Tenis. En televisión, de 1:00 a 2:00 AM dimos un programa especial previo al evento y tuvimos 23.000 espectadores, que en televisión de pago es una cifra increíble”, reveló Fernando Ruiz, director de Eurosport. “Aprovechamos la pelea para lanzar el canal de TikTok y, en apenas siete días, teníamos más de 30.000 seguidores y el vídeo del KO de Topuria sobrepasó el millón de visualizaciones”, amplió.

