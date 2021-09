Tulio Obregón escala hacia sus objetivos

“De no haber sido por la escalada y el deporte, no hubiera aprendido muchas cosas en mi vida. Le debo mucho de lo que soy a esta disciplina”. Así se expresa Tulio Jesús Obregón Loor, 18 años, un deportista manabita con proyección y muchos sueños por delante.

El observar a los escaladores subir a importantes alturas, en las instalaciones de la Federación Deportiva de Manabí, despertó la curiosidad en ese entonces del infante Tulio. Tenía 10 años cuando sintió una fuerte atracción por querer escalar.

Los cursos invernales de aquel entonces, su entusiasmo, entrega y perseverancia, hicieron posible que Obregón sea escogido para empezar a entrenar formalmente. Desde allí la escalada se convirtió en la escuela de su vida.

“El deporte, la escalada en sí, me ha generado muchos conocimientos, entretienen la mente, forja disciplina, actitud, he aprendido de mis entrenadores Víctor Valencia y Steve Cabrera, todo esto ha sido esencial para mi crecimiento como persona, destaca.

Obregón quiere escalar hacia un cúmulo de objetivos que se ha trazado. Sueña con llevar los colores patrios en eventos internacionales y dejar por todo lo alto el nombre del Ecuador con la selección nacional de esta disciplina.

“Hasta el momento he conseguido varias medallas, me he coronado campeón de juegos nacionales, he participado también en sudamericanos y panamericanos, con resultados positivos, nutriéndome de aprendizaje y de experiencia”, expresó.

Tulio quiere que le reconozcan en varias latitudes como un escalador fuerte, competitivo, pero sobre todo que lo identifiquen como alguien humilde y de buen corazón. “Para ser un buen deportista, primero se debe ser un buen ser humano”, precisó.

El manabita cuenta a EXPRESO que, en toda competencia, se gane o pierda, siempre existe una corriente de conocimientos y experiencias asumidas. Estos escenarios de acción le permiten constatar su nivel y en qué aspectos deben mejorar

“La clave es entrenar duro, estar humilde y ser buena persona con cualquiera, no rendirse porque en cualquier intento puede salir, habrá bajones deportivos, motivarse y entrenar la mente será parte fundamental de los objetivos “, exteriorizó.

Frente a su experiencia adquirida, Obregón exhorta a la participación activa de la juventud y los niños, para que se inmiscuyan en el mundo del deporte, considerando que es vida, salud y pasión.