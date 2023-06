Después de vencer a Bolivia (1-0) en un Red Bull Arena copado por miles de ecuatorianos, la selección tricolor de fútbol juega este martes 19 de junio ante Costa Rica su última carta en el camino de cotejos amistosos, antes del inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Teniendo ahora como sede Filadelfia, la Tri va contra una selección con la que tiene un largo historial de encuentros, específicamente 11 partidos jugados entre ambos, con una estadística favorable de 5 partidos ganados, 5 empates y solo 1 derrota. Su primer enfrentamiento data de 1992.

Ante los ticos, la selección nacional vuelve a verse luego de 12 años, con Félix Sánchez como DT de la Tri, quien seguramente irá con equipo cambiado para probar a los jugadores que no tuvieron oportunidad de ingresar al campo de juego contra Bolivia, el sábado anterior.

Ante esta idea, Julio César Rosero, exjugador de la selección, precisa que en este tipo de partidos lo que más importa es la convivencia entre los jugadores y el cuerpo técnico, ya que solo así el DT puede conocer las reacciones del plantel.

“De alguna manera el entrenador Félix Sánchez analizará quiénes deben jugar ante Costa Rica. Ya observó sus condiciones (del plantel) no solo ante Bolivia, sino también en los entrenamientos”, menciona.

Algo similar piensa Eduardo Granda, director técnico de Rocafuerte, quien sostiene que en “este tipo de partidos amistosos se observa a todos los jugadores, pues se vienen las eliminatorias y ellos deben estar listos”.

Sobre el planteamiento de la línea de 3, Granda cree que Félix Sánchez está implementando un “sistema moderno” y estima que los jugadores están en la capacidad de adaptarse fácilmente a ese planteamiento.

“El fútbol actual es rápido y nuestros jugadores cumplen con esas condiciones”, expresa.

Ya en el tema de la delantera, Rosero remarca que “anotar un gol es relativo, lo importante es que Leo Campana tenga una buena convivencia con Enner Valencia y que pueda aprender de la experiencia que tiene”.

Granda concuerda con el comentario y añade que “el hecho de que Campana no haya anotado no significa que sea un mal jugador. “La gente lo critica por no anotar con la selección, pero es cuestión de seguir trabajando como delantero y enfocarse en marcar los goles”.