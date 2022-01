La Tricolor no debe guardarse nada

El comienzo de semana fue preocupante para el combinado de Gustavo Alfaro. Sin una lista oficial para la doble fecha de eliminatorias contra Brasil y Perú se sumaban potenciales bajas por casos de COVID-19, unos con síntomas y otros asintomáticos, pero que no permitía que la Tricolor pudiese trabajar completa en la Casa de la Selección.

Alexander Domínguez, portero titular de la selección, había arrojado positivo en su prueba que le hizo el club colombiano y el arco parecía entrar en debate; lo mismo con Michael Estrada, delantero estelar y goleador en la era Gustavo Alfaro, pero en su última prueba, ellos como otros que vivían ese mismo problema, ya están por unirse a la Tri.

Pero qué tan confiable será alinear a estos jugadores que vienen superando la COVID-19, recordando el caso de Carlos Gruezo en Copa América.

EXPRESO conversó con dos exseleccionados de la Tri y si bien reconocen que el entrenador argentino deberá analizar sus rendimientos en las prácticas, no se puede guardar nada en la primera jornada contra Brasil en el estadio Casa Blanca.

“Brasil es una selección mucho más exigente que la de Perú y hay que aprovechar que estaremos en la altura y eso les puede afectar a ellos. Guardar jugadores, o los mejores que tenemos para Perú no me parece óptimo ni responsable. En las eliminatorias se juega fecha por fecha y eso lo sabe bien Alfaro. Creo que no se va a guardar nada y si van a estar en la lista para estos partidos es porque ya están aptos para competir”, dijo el exseleccionado David Quiroz.

Para el Cholito Quiroz, ya hay una baja sensible que es la de Byron Castillo por la banda derecha por lo que cree que Ecuador no está permitido a “cuidarse” contra Brasil.

“Aunque no es fácil, Ecuador tiene que salir a ganar y buscar los tres puntos. Brasil no viene con Neymar y sí, tiene grandes jugadores, pero nosotros también. Ya hay una baja que es la de Castillo y no podemos salir con un equipo Plan B”, agregó.

Wilson Carabalí coincide con Quiroz, en que la Tricolor tiene armas para salir e intentar hacerle daño a la selección que comanda Tite.

“Hubo preocupación con todo esto del COVID-19, sinceramente pensé que íbamos a tener muchas bajas para estos partidos, pero veo que han dado negativo la mayoría y Alfaro sí va a poder trabajar con todo el grupo. Queda un poco menos de una semana para el partido en Quito, creo que sí se van a recuperar y tienen que jugar los estelares. Una selección como la nuestra está para buscar hitos con grandes como Brasil”, explicó,

Y es que si la selección ecuatoriana logra sumar tres puntos contra Brasil, la clasificación a Qatar 2022 estaría a un pasito, mientras que una derrota obligaría a tener que robar puntos en condición de visita, ya sea en esta fecha contra Perú en Lima o después en Asunción, contra Paraguay.

Lo cierto es que a la espera de conocer la lista completa para estas dos jornadas de eliminatorias, la selección de Alfaro ha recuperado varios nombres y lo idóneo será afrontar el duelo contra Brasil como una final.