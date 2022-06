El primer partido de preparación para el Mundial de Qatar se ganó. La selección de Ecuador superó por 1-0 a Nigeria, partido en el que demostró “un primer tiempo muy plano” con un “equipo que no abasteció al nueve” y un “mediocampo dinámico”, según los exseleccionados Jacinto Espinoza y Marlon Ayoví.

“A mí me pareció un partido parejo, una selección similar a la nuestra con jugadores fuertes, rápidos y potentes, donde en mi visión Ecuador era mucho más técnico”, aseguró Espinoza.

Una de las novedades en el once titular que mostró La Tri fue la aparición de Leonardo Campana, futbolista que suma ocho goles en el primer semestre de la campaña con Inter de Miami. A pesar de su gran momento, el delantero no destacó, debido a que no fue abastecido, según Chinto.

“Es un jugador que tiene una mochila muy pesada, siempre va a ser comparado con los grandes nueve que tuvo Ecuador: Benítez, Kaviedes, Delgado. Estrada es muy buen jugador, creo que, a mi gusto, con el sistema que se inició ayer (jueves), le convenía más a él. Igual si hubiese jugado Estrada y no Campana, desde mi apreciación no hubiese cambiado. Fue un equipo muy plano”, acotó.

Para Espinoza, la situación en la ofensiva tricolor cambió con el ingreso de Jeremy Sarmiento y Gonzalo Plata:

“Ellos siempre salen con una jugada de magos, sacan algo diferente. En el caso de Sarmiento, se realizó un descubrimiento extraordinario con él. Hoy tenemos un jugador diferente por la izquierda con Sarmiento y en la derecha con Plata, ambos jugando con perfil cambiado te dan cosas distintas”, manifestó Chinto.

Como punto positivo, destaca el sector medular del equipo. “Yo me voy contento con la selección porque en la parte del mediocampo vi tres jugadores con una dinámica diferente. Cifuentes, extraordinario; es impresionante lo que ha crecido Méndez, es un todo terreno y que no se diga de Moisés Caicedo, que cada día gana más confianza y tiene una personalidad enorme”, dijo.

Por su parte, Marlon Ayoví destacó que el resultado es lo de menos, lo importante del choque fue que se pudieron ver jugadores que no han tenido chance y se fortaleció el estilo de juego implantado por el técnico Gustavo Alfaro.

Ayoví manifestó que la victoria ante los africanos le permitirá al estratega de la Tricolor sacar sus conclusiones. “Estos partidos son preparatorios para el Mundial, para ver las cosas en las que se están fallando, por eso solo tenemos que enfocarnos en el funcionamiento del equipo, de cómo va mejorando. Eso es lo importante ahora”.

Además, resaltó que la Tri tiene chance para crecer en su nivel futbolístico. “Por lo que se vio ayer (jueves de noche) la selección tiene para crecer mucho. Aún nos falta mejorar en la parte individual y colectivamente. Sin lucir ante Nigeria, pudimos ver que Cifuentes está en gran nivel. Campana no tuvo mayor participación, pero todavía faltan dos amistosos más (contra México y Cabo Verde) para que pueda jugar”, aseguró.