Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo. A menos de 38 días para el inicio de Qatar 2022, la selección ecuatoriana llega con mucha ilusión a su cuarta disputa mundialista, con la característica de ser unos de los combinados más jóvenes del certamen.

Los 25 años de promedio de edad que tiene la Tri, impresionan a más de uno, y pese a no ser un equipo con jugadores que hayan compaginado en procesos pasados, la inexperiencia de los más jóvenes en esta competencia, los exonera de ser los llamados “líderes” en Qatar. Es por eso que son los ‘jugadores experimentados’, los más apuntalados a cargar con el sueño de los 17 millones de ecuatorianos.

Alexander Domínguez (35 años), Hernán Galíndez (35), Robert Arboleda (30), Ángel Mena (34) y Enner Valencia (32), son cinco de los futbolistas que superan los 30 años, y que seguramente estarán en la lista de 26 que el profesor Gustavo Alfaro lleve a suelo qatarí.

“Es importante que en todo equipo haya una mezcla de experiencia y juventud”, afirmó Ricardo ‘Bocha’ Armendáriz en diálogo con EXPRESO. El exfutbolista de Emelec, Liga y Barcelona cree que la experiencia no es un accidente y se necesita en este tipo de competencias.

“Los más experimentados son los guías para el joven, le dice lo que tiene que hacer, que los nervios son normales en un partido, y cómo controlarse. El joven se va a sentirse arropado por el de experiencia quienes son apoyo incondicional”, señaló el también campeón del fútbol nacional con el Bombillo en 1979.

Con su criterio también coincide el ex preparador físico de la Tri, Hólger González, quien cree que dentro del terreno de juego el jugador de experiencia debe “saber medir los tiempos, distribuir la pelota equitativamente, no reclamar a los árbitros sin necesidad y decirle (al equipo) que no se dediquen a simular faltas”.

El experto, que trabajó en el proceso de Sixto Vizuete durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, ve con buenos ojos lo realizado por el estratega Gustavo Alfaro, es por eso que González indicó enérgicamente que “vamos a hacer el mejor mundial de la historia”, con un plantel que “goza de técnica y que tiene mucho recorrido”.

En la misma línea se mostró el exfutbolista y entrenador Janio Pinto. El brasileño resalta que los más veteranos son “los llamados a pasar ese positivismo imperante al resto del grupo para que los muchachos crezcan psicológica y futbolísticamente”.

“Domínguez, Mena, Enner y Arboleda son los encargados de dar las pautas de experiencia, de actitud positiva y de ejemplos de lo que ellos ya vivieron en eliminatorias y mundiales. Cuando pase eso, el grupo será más unido”.