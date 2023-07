Con un disparo en la cabeza provocado por un arma de fuego fue encontrado Williams Tapón, futbolista amateur de 24 años, este lunes 17 de julio. El joven protagonizó un escenario violento en un torneo de fútbol amateur en Sarandí, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Un vídeo se viralizó en redes sociales, donde se mostraba como William golpeaba al árbitro del torneo, dejándolo inconsciente por varios segundos. El escenario generó una ola de comentarios en redes, además de problemas legales para el victimario.

William era conocido por sus actitudes problemáticas en ocasiones anteriores, con antecedentes de comportamiento violento. Nacido y criado en el barrio Agüero, en zona sur, el deportista había participado anteriormente en distintos torneos donde había sido expulsado por comportamientos de índole violento.

William Tapón junto al arbitro del torneo y el capitán del equipo adversario, momentos antes del ataque violento. TWITTER

"Es del barrio Agüero, en zona sur, y es un pibe pesado, con antecedentes violentos, ya que fue expulsado de dos torneos antes de jugar este. El primero era el que se jugó en Gerli, en el club Copa Río del Sur, y después hubo otro en el club Palá, en Avellaneda", indicó una fuente a Diario El Clarín.

El cuerpo de Tapón fue hallado en las vías del ferrocarril, en la intersección de las avenidas General Paz y Heredia, tras presuntamente haber recibido un disparo propinado por el mismo, indicando que la tragedia sería un suicidio.

El argentino, se encontraba en medio de un caso donde era acusado de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo, tras la agresión contra el árbitro del partido.

¡TRAGEDIA TOTAL😳! Esto sucedió el fin de semana en un partido amateur en Argentina🇦🇷. El joven que golpeó al árbitro en el piso iba a ser judicializado y se suicidó el día de ayer, se llamaba William Tapón. pic.twitter.com/Ee3ouepGhg — Toque Sports (@ToqueSports) July 18, 2023

La víctima del violento encuentro, Cristian Paniagua, de 36 años, brindó su testimonio. Tras el ataque el árbitro, fue trasladado al hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde fue ingresado y dado de alta posteriormente.

El referí sufrió distintas lesiones, pues en el vídeo de observa como Tapón se acerca a Paniagua propinándole varios golpes dirigidos directamente hacía su rostro haciéndolo caer al piso. En el suelo, el 10 patea al árbitro en la nuca.

William Tapón ofreció declaraciones, horas antes de la tragedia. El futbolista contó por qué reaccionó de esa manera y se mostró arrepentido por su ataque.

"Es ahí que yo ya venía enojado y le pego sin darme cuenta. Hoy estuvimos hablando con el referí, le pedí disculpas. Me nublé. No fue queriendo. Cuando me rescaté fue corte 'qué hice'. Ya ahora es todo distinto", aseguró Tapón.

La fiscal Alejandra Olmos Coronel, investiga la muerte del deportista considerando que el arma 'suicida' no fue encontrada junto al cuerpo.