Tour de Francia: Mark Cavendish y el impresionante récord que acaba de romper

Día histórico en el Tour de Francia con la victoria de etapa número 35 del británico Mark Cavendish (Astana), superando al legendario Eddy Merckx, con quien compartía el récord con 34. Una hazaña para el "Expreso de Man", de 39 años, el mismo que se retiró en 2023 tras una caída y prolongó su carrera para escribir esta página dorada.

Gloria para Cavendish, feliz, eufórico, flotando en la dulce nube tras alzar los brazos como vencedor en la ya histórica quinta etapa disputada entre Saint-Jean-de-Maurienne y Saint Vulbas, de 177,4 km, a pesar de que entró en meta con la cadena rota, colgando.

Batió con una obra de arte y en una llegada caótica al belga Jasper Philipsen (Alpecin) y al noruego Alexander Kristoff (Uno X), dando tiempo al pelotón con 4h.08.46, a una media de 42,8 km/h. Abrió los brazos abarcando al universo entero, una trayectoria de 18 años como profesional, con 165 victorias.

Otra página de oro, irrepetible, para un clásico que también tiene en su palmarés 17 triunfos de etapa en el Giro de Italia, un Mundial en 2011, la Milán San Remo y 2 maillots verdes del Tour.

"No me lo puedo creer", aseguró Mark Cavendish

Larga vida de éxitos la de un viejo rockero del ciclismo mundial, quien obtuvo su primera victoria en el Tour en 2008 con los colores del Team Columbia. Estaba jubilado, se lo pensó, decidió renovar un año, y sueño cumplido. El mejor velocista del mundo superó el récord del mejor ciclista de todos los tiempos.

"No me lo puedo creer. Astana hizo todo para venir al Tour, necesitaba una etapa, y como mi director, conoce el Tour, lo hemos conseguido. Hicimos un equipo para esto. Me rompí el hombro el año pasado, este año estaba sufriendo, pero estoy muy bien, es mi decimoquinto Tour y he aprovechado la oportunidad. No puedo estar más feliz", dijo "Cav" entre lágrimas.

Mientras Cavendish disfrutaba de su fiesta con la familia, Pogacar subió al podio a enfundarse el maillot amarillo de líder. Día de transición para los hombres dela general. Le sigue Evenepoel a 45 segundos, Vingegaard a 50, Juan Ayuso a 1.10 minutos, Roglic a 1.14, Carlos Rodríguez a 1.16 y Mikel Landa a 1.32.

Ayuso anima la etapa antes de empezar y luego, fuga inocua

Después de la tormenta desatada por Pogacar en el Galibier, y por Ayuso tras el reproche en plena carrera de su compañero Almeida por no relevar, la etapa "santa" entre Saint Jean y Saint Vulbas se convirtió en un trámite para los hombres de la general, una opción para los esprinters y una utopía para los aventureros quijotescos.

El Tour asume la toma del poder de Pogacar, celebra las buenas sensaciones de Vingegaard y espera que surja la rebeldía en hombres como Evenepoel y Carlos Rodríguez. El ciclismo español tiene tres hombres en el top 10, incluyendo a Ayuso y Landa, alicientes a falta de aquellos líderes de otros tiempos.

La etapa tuvo el aliciente del órdago inicial, ilusorio de todo punto, con corredores locales, dos franceses de Lyon: Clément Russo (Groupama) y Matteo Vercher (TotalEnergies), que prolongaron su sueño territorio hasta el departamento de Ain, vecino del Ródano. Ambos representantes de dos equipos que no ganan en el Tour desde hace al menos 5 años.

El pelotón miró para otro lado, pero como tampoco podía dormirse en los laureles, el Alpecin de Philipsen y el Lidl de Pedersen su turnaban para controlar el dúo en fuga. Solo se alteró el pulso de la etapa a 58 km de meta con una caída que provocó Pogacar, quien maniobró a la desesperada cuando se iba a tragar una señal arrastrando a unos cuantos corredores, entre ellos a Pello Bilbao y Nelson Oliveira.

