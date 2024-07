Antonio Valencia: "Que no estén pensando en pedirle la camiseta a Messi"

Falta poco para el decisivo partido de Ecuador ante Argentina por los cuartos de final de la Copa América. Razón por la que crece la expectativa de los hinchas y quienes vistieron la camiseta tricolor. Uno de ellos es Antonio Valencia, exseleccionado y referente de la Tri que dio un mensaje previo a los ecuatorianos.

"Que estén concentrados, unidos. Que no estén pensando pedirle la camiseta a (Lionel) Messi. ¿Quién no quiere tener la camiseta de Messi? Pero por este partido, por amor a Dios, que no estén pensando en pedirle la camiseta", dijo Toño en entrevista a El Canal Del Fútbol.

Valencia insistió en que los futbolistas de Ecuador deben creer en su capacidad y es posible llevarse la victoria. "Que entren y piense que sí se puede ganar ese partido. Pueden hacer historia porque son jugadores increíbles", manifestó.

Los aficionados que llegaron al escenario deportivo aprovecharon para tomarse fotos con Toño Valencia. FRANKLIN JÁCOME / PARA EXPRESO

Sobre el director técnico Félix Sánchez Bas, Antonio hizo hincapié en que "hay que dejarlo trabajar" y que lleva "poco tiempo en el proceso", expresando su respaldo al estratega español, quien fue protagonista en estos días debido a una información extraoficial la que afirmaba su inminente salida de la Tri, para dirigir a un equipo de Catar.

Antonio Valencia, fundamental para el triunfo de Ecuador ante Argentina en 2015

El excapitán de Manchester United es parte de la historia entre Ecuador y Argentina. En 2015, por la eliminatoria mundialista, fue parte del equipo que derrotó 2-0 a la Albiceleste en su propia cancha. Valencia contribuyó con jugadas en todo el compromiso y asistió en uno de los tantos. Frickson Erazo y Felipe Caicedo fueron quienes anotaron.

Antonio Valencia : "Todos pueden querer la camiseta de Messi, pero por este partido les pediría a los jugadores de La Tri, que se concentren en ganar el partido". pic.twitter.com/ZJ2cnBr7Ch — oportillasports (@oportillasports) July 3, 2024

Ecuador vs Argentina: así llegan ambos equipos a la cita

