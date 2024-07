Jugadores de la Tri salen a atender a hinchas después del entrenamiento

Los jugadores se tomaron fotografías y firmaron autógrafos. Los aficionados no lo podían creer.

"Esto es un sueño, todavía no me lo puedo creer", "Las manos me temblaban", "Jeremy es más guapo en persona", fueron algunas de las reacciones que tuvieron los casi 30 hinchas que lograron saludar y compartir con los jugadores de la Tri.

Cerca de las 11:00, culminó el entrenamiento de la Tri y varias decenas de aficionados pedían a lo lejos ser atendidos. Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo y Carlos Gruezo fueron los primeros que accedieron a atender a los hinchas y permitieron el paso de estos. EXPRESO estuvo en el sitio y pudo compartir ese momento.

"Estamos contigo, Carlos. Vamos mañana a ganar, hermano", le dijo un hincha ecuatoriano al volante Carlos Gruezo, que en los últimos días estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones.

Posteriormente, todas las figuras de Ecuador también accedieron a saludar y complacer uno a uno a los hinchas que llegaron desde todas partes del mundo.

Los hinchas comparten momentos con los jugadores de la Tri

"Vengo desde Quito y nunca había podido tenerlos tan cerca. Tengo la firma de toditos", dijo incrédulo y con una sonrisa en su rostro Angelo Peña.

Los más asediados por la hinchada fueron Moisés Caicedo, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento y Enner Valencia. Todos ellos atendieron con gusto a los hinchas.

"Vamos mañana a ganarle a Argentina. Tienen todo nuestro apoyo", le decía Galo Estrada a Alexander Domínguez, que respondía con una sonrisa y un "gracias, gracias".

Los más de 20 hinchas se fueron complacidos luego de ser atendidos por los jugadores. Muchos de ellos lograron recolectar las firmas en camisetas, papeles y hasta en partes de su cuerpo.

A las 20:00 se alista el banderazo en los exteriores del hotel JW Marriott, donde se encuentra concentrada la Selección de Ecuador.

