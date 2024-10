Toreros filial de Barcelona vs D. Quito| Fecha, día y hora del partido

Deportivo Quito vuelve a jugar en Guayaquil, y lo hará frente a la filial de Barcelona, el equipo de Toreros FC, por los octavos de final del Nacional de Ascenso, buscando un cupo en la Serie B del 2025.

Es como si se jugará un Barcelona ante D. Quito, pero en escenarios diferentes. Ahora es en segunda categoría, y será el sábado 2 de noviembre de 2024, desde las 13:00 en el estadio Alejandro Ponce Noboa, al sur de Guayaquil.

Son los playoffs, y es la primera vez que juegan en su historia, pero hay la referencia que en el fondo es un Barcelona vs El equipo de la Plaza del Teatro.

La última vez que el D. Quito tuvo un encuentro con el equipo principal de Toreros FC, es decir Barcelona, fue en el Monumental el 30 de agosto de 2015, hace 9 años, ganó Barcelona 3-0. Ese mismo año, se jugaban en dos vueltas, y en la primera los Chullas ganaron 1-0 en el Monumental.

Lo del sábado 2 de noviembre promete fiesta en el estadio de Fertisa, debido a que el Deportivo Quito, sus hinchas son fieles, y hace semanas estuvieron de pasada por Guayaquil, cuando D. Quito jugó en Samborondón ante Santa Elena y ganaron 2-1.

Los demás partidos por los octavos quedaron así:

Sábado 2 de noviembre: Pujilí: 11:340: La Unión vs Patria. La Troncal: 15:30: La Troncal FC vs Cuenca Jr. Portoviejo: 13:00: La Paz vs Mineros. Guayaquil: 15:00: Huancavilca vs 22 de Julio.

3 de noviembre: Quito: 11:30: Vinotinto vs D. Quevedo. Yantzaza: 15:00: Primero de Mayo vs Aviced. Portoviejo: 15:00: Liga de Portoviejo vs Naranja Mekánica.

