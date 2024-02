Tommy Chamba: “El profesor Torres no mira edad, sino rendimientos”

Es considerado uno de los jóvenes talentos del fútbol ecuatoriano. Y es que ya fue parte de la selección nacional en el Mundial sub-20 e integra el selecto grupo de ‘sparring’ que el seleccionador Félix Sánchez Bas tiene para poner a prueba en los entrenamientos a la selección mayor, previo a los duelos de eliminatorias. Hoy, con apenas 19 años, Tommy Chamba jugará en el primer equipo del Bombillo en este 2024, pese a llegar el año pasado. Buscará abrirse espacio por un lugar en la estelaridad a la espera que su zurda le dé alegrías al club.

¿Cómo toma el desafío?

Con mucha responsabilidad. Terminé el año pasado de buena manera, pude jugar varios partidos y si bien no fui titular, todo eso me enseñó mucho para esta temporada ir con todo.

¿Con cuál partido de los que sumó minutos se queda?

Con el cotejo ante Independiente del Valle. Fue bravo, con mucha intensidad, y aunque no pudimos sacar el resultado a favor, me dejó buenas sensaciones. Estuve bien dentro del campo y me ayudó mucho.

¿Pese a su juventud, quién es el jugador que más le habla en cancha?

Hay muchos que aportan para ubicarme bien, salir a hacer las presiones adecuadas al rival; sin embargo (Luis Fernando) León me habla bastante de cuando jugaba en la zona de los mediocampistas; de ahí todos me comunican mucho para ayudarme en movimientos y despliegues.

¿En qué posición se siente mejor, de 8 o enganche?

Me gusta jugar como enganche, detrás del 9; siento que es mi posición natural, además tengo oportunidad de rematar.

¿Es consciente que le toca disputar el puesto con Andrés Ricaurte, refuerzo colombiano de experiencia?

Claro que sí, he hablado un poco con él y sabemos que tenemos la responsabilidad, pero será una pelea sana. Quien esté mejor se quedará con la oportunidad.

No es tan nuevo. Usted llegó a Emelec hace un año ya.

Sí, es mi segunda pretemporada. Yo estaba con muchas ganas de subir al primer equipo. Pasé los chequeos médicos 2024 y entrené al siguiente día. Tengo buenas sensaciones y que este año será excelente.

¿Quién es su amigo más cercano en Emelec?

Con Dixon Vera sé conversar bastante, jugamos billar, pasamos mucho tiempo; molestamos bastante. También con León y (Jhon Jairo) Sánchez. Con varios la verdad.

El juvenil (tercero desde la izquierda), junto a sus compañeros luego de una sesión de entrenamiento. Cortesía

Es muy joven, ¿cómo se enfoca para no desconcentrarse con cosas propias de su edad?

Siempre he creído que hay que mantener el equilibrio; saber cuándo se puede salir y cuándo no. Que no está mal; pero siempre con responsabilidad y asumiendo las cosas. Cuando me invitan a salir digo que tengo que madrugar o debo concentrar, lo cual es cierto, pero eso es ser profesional; cuidarme, sobre todo.

El año pasado no tuvo lesiones, ¿sigue así?

Es verdad, gracias a Dios terminé sano el 2023 y sigo así.

En los entrenamientos se lo ve mucho con Luis Fernando León, ¿qué le dice?

Hablo bastante con él, temas de dentro y fuera de la cancha; las posiciones, consejos y experiencias de su carrera.

¿Qué le dice el profesor Hernán Torres sobre su juventud?

Que debo mejorar cada día, y que el que esté mejor va a jugar. Que él no ve la edad, ni nada de eso, sino que el que mejor se desempeñe en el puesto, ese tendrá mayor continuidad.

¿Cuál cree que es el objetivo principal de Chamba en Emelec?

Lo primero: ser campeón y clasificar a un torneo internacional, es la meta que nos hemos puesto. Ya en lo personal, jugar la mayor cantidad de partidos, hacer goles y asistencias para ser pieza fundamental en el equipo.

Ya se puso la camiseta de la selección nacional en las formativas, ¿se imagina con la absoluta?

Claro, todos queremos llegar ahí, ser tomado en cuenta y poder cantar el himno. Creo que ese es un sueño pendiente.

¿Qué ha significado ser sparring en la Tri?

Es una muy bonita experiencia. Ver a todos los jugadores que están en Europa, nombres de mucha calidad, entrenar con ellos motiva a ser como ellos.

¿Qué jugador de la Tri lo sorprendió en las prácticas?

(Junior) Sornoza. Le vi demasiada calidad. Manejaba el balón impresionante, los cambios de frente, la visión y cómo entendía el juego. También José Cifuente, es un crack.

¿Hacia dónde se proyecta usted en el futuro?

Me gustaría llegar al fútbol español, técnicamente su juego es muy elevado. Si me habla de equipo, un sueño es llegar al FC Barcelona. Soy team Messi.

¿Qué le dicen sus padres, al ser usted de otra provincia?

Siempre me aconsejan que esté tranquilo, que siga mejorando, que sume experiencias y que siempre cuente con ellos.

Chalo Vargas es su representante, y de otros como Enner Valencia...

Sí, yo estoy muy agradecido con Chalo. Siempre me habla de que me enfoque hacia un objetivo, que este año me va a ir bien; que este es mi año.

¿Con qué partido sueña esta temporada, en el Capwell, y jugando desde el inicio?

Definitivamente con un Clásico del Astillero. Creo que es un partido que todos siempre quieren ganar. Me gustaría poder llegar a ser la figura y marcar un gol.

