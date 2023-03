Tiger Woods, llevado a los tribunales por su expareja

La exnovia del golfista estadounidense Tiger Woods, con quien ha mantenido una relación durante unos seis años, ha llevado a la leyenda del deporte a los tribunales para obtener una indemnización millonaria y tratar de anular un acuerdo de confidencialidad que, según dice, le obligó a firmar.

La seleccionadora francesa de fútbol es destituida por los choques con jugadoras Leer más

Según informó este jueves 9 de marzo el medio TMZ, Erica Herman alega que Woods le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad al comienzo de su relación, en agosto de 2017, y que ahora, tras su separación, se la quiere imponer de forma indebida.

En la denuncia presentada, Herman cita una ley federal que asegura que un acuerdo de confidencialidad no se puede imponer cuando “hay evidencia de agresión o acoso sexual”.

La denunciante también señala que Tiger Woods está intentando "avasallarla" para que guarde silencio sobre su relación, al querer hacer cumplir el acuerdo que firmó, añade TMZ.

El medio especializado en celebridades indica que ambos ya no están juntos, pero no se sabe cuándo se separaron: "Públicamente, no ha habido señales de una separación, aunque no hemos visto a Herman y Tiger juntos desde hace un tiempo, incluso en su última salida para jugar al golf hace unas semanas", precisó TMZ.