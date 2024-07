El técnico Martín Anselmi confirma que no ha recibido llamado de FEF

Nombres van y vienen de los posibles reemplazantes de Félix Sánchez en la Tri. Uno de ellos es el del director técnico argentino Martín Anselmi, quien tuvo un reciente y exitoso pasado con Independiente del Valle. Ahora dirigiendo a Cruz Azul de la Liga MX, fue preguntado sobre la posibilidad de llegar a la selección de Ecuador, a lo que aclaró que no ha recibido alguna llamada de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Lea también: Copa América: Los penaltis premian la fe de Uruguay y sentencian a Brasil

Cristiano Ronaldo: "Queríamos más. Nos merecíamos más. Para todos" Leer más

“Todo el mundo sabe el cariño que yo tengo por Ecuador y por los chicos que integran esa selección. A su gran mayoría los he visto debutar, he estado cuando tuvieron su primer partido en primera, sin embargo, yo no he recibido ningún llamado por parte de la FEF”, explicó Anselmi.

Posteriormente a esta respuesta, Martín dijo que sus energías están puestas en el club que dirige y se siente motivado por los objetivos que se cumplieron en poco tiempo de su llegada. “Yo tengo el foco sumamente metido en Cruz Azul. La ilusión de lo que generamos el semestre pasado (llegó a la final del torneo) y tener un semestre que nos invita a mejorarnos con un margen muy fino para ser mejores", aseguró el entrenador.

Los entrenadores: Martín Anselmi, Luis Zubeldía y Guillermo Almada y en la mira de Ecuador. Cortesía

¿Por qué Martín Anselmi es una opción para ser el director técnico de la Tri?

Extraoficialmente Anselmi estaría dentro de la lista de posibles técnicos para incorporarse al banquillo de la Tricolor. Esto, luego de haberse comprobado su capacidad profesional en IDV, quedando campeón de la Copa Ecuador (2022), Supercopa de Ecuador (2023) y principalmente coronarse con la Copa Sudamericana (2022) y Recopa Sudamericana (2023).

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!