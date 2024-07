Ecuador: Los requerimientos que debe tener el nuevo técnico

El cronómetro está corriendo y la búsqueda del nuevo entrenador para la selección ecuatoriana es un tema urgente para la Ecuafútbol. Con la salida de Félix Sánchez Bas del mando del banquillo tricolor, las proyecciones de quién ocupará el cargo también hacen referencia a los perfiles o características que debe de tener, entendiendo que en septiembre la Tri vuelve a jugar los partidos de eliminatorias sudamericanas.

Ángel Mena es anunciado como refuerzo del Pachuca de la Liga MX Leer más

El exfutbolista y director técnico Carlos Torres Garcés habló en el programa digital ‘Con la Tri en la Copa América’, emitido por EXPRESO y Extra, sobre esas cualidades que deberían ser tomadas en cuenta para la elección del nuevo DT. Opinó que “la mayoría de la gente se está fijando en cómo juega la selección”, haciendo alusión a la forma, más allá del fondo.

“Me gustaría conocer quién es el que elige a los directores técnicos. Cuál es su criterio, cuál es el perfil del entrenador y si conoce al futbolista ecuatoriano. A veces me da la impresión de que es más por la emoción (gusto particular). No es elegir al que nos guste, sino al que se considere que va a estar cuatro años”, dijo el estratega nacional.

Torres Garcés respondió sobre tener que encontrar un técnico “al apuro”. “Eso pasó con Alfaro, pero le fue bien y clasificamos al Mundial. Ahí no pudimos pasar a la siguiente fase. Estábamos convencidos de que iba a continuar, sin embargo no fue así... En la FEF debe haber gente muy conocedora y sagaz para entender qué es lo que Ecuador necesita”, manifestó, añadiendo que “el director técnico de selección lo primero que debe de tener es liderazgo”.

El seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas (c), fue registrado este domingo, 30 de junio, durante el partido final del grupo B de la Copa América 2024 contra México. Efe

Por otra parte, el exfutbolista de varios clubes del país se refirió a lo mostrado en la reciente eliminación copera contra Argentina. “Para mala suerte de él (entrenador) o para la Federación, el último partido lo juega como hubiésemos querido que lo haga desde el primero. Aunque honestamente hay que reconocer que los números le favorecen a Sánchez Bas”.

Emelec: Pileggi rechaza la acción de protección en contra del directorio Leer más

Finalmente sentenció que “cualquier técnico que venga tendrá la exigencia de llegar hasta el final, no queremos ser eliminados” de los torneos. Además, “debe de llegar a cumplir las expectativas del ecuatoriano, no solo de los futbolistas”.

Lea también: Copa América: El encebollado fue más fuerte que el mate

Pese a que siempre estuvo perseguido por las críticas, los números de Sánchez Bas como estratega de Ecuador reflejan un relativo éxito en comparación a sus recientes antecesores, tomando en cuenta la relación de los partidos disputados y el rendimiento conseguido.

El entrenador español estuvo a cargo de la Tri desde marzo de 2023. Dirigió 19 duelos en total, de los cuales ganó 10, empató 4 y fue derrotado en 5 ocasiones. Todo esto entre compromisos amistosos y competencias oficiales (eliminatorias sudamericanas y Copa América).

Sánchez Bas superó a Gustavo Alfaro y a Reinaldo Rueda en la Tri

Sánchez logró 34 de 57 puntos posibles, es decir un 59,6 % de efectividad. Estas cifras son mejores que las registradas por los técnicos Gustavo Alfaro (47,62 %) y Reinaldo Rueda (52,1 %), cada uno en sus respectivos períodos en la selección. El europeo se despide dejando a Ecuador en zona de clasificación al Mundial de 2026 (que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá). La Tri está en la quinta posición de la tabla y tiene 8 puntos en seis fechas jugadas.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!