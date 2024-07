Tour de Francia: Carapaz y su ubicación tras disputarse la etapa 8

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se mantiene rezagado en el Tour de Francia luego de tomar partida este sábado 6 de julio en la etapa 8 y terminar en el puesto 43, resultado que lo mantienen en el puesto 26 de la clasificación general que sigue encabezando Tadej Pogacar.

La Locomotora del Carchi, quien consiguió para el EF Education-EasyPost el maillot amarillo el lunes pasado, tras la etapa 3, es el tercer mejor latinoamericano de la prueba al estar a 7 minutos y 56 segundos de Pogacar, detrás de los colombianos Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 5:25, y Santiago Buitrago (Bahrain Invuctus), a 5:53.

El protagonista de la jornada fue eritreo Biniam Girmay (Intermarché Wanty), quien portando el maillot verde por puntos, volvió a levantar los brazos como vencedor en la octava etapa disputada entre Semur-en-Auxois y Colombey-les-Deux-Eglises, de 183.4 kilómetros; jornada de transición que mantuvo a Pogacar (UAE) al frente de la general.

El doblete de Girmay (Asmara, 24 años), lo convierten en el rey del esprint en la presente edición. Ganó en Turín, y replicó su histórico éxito en tierras italianas con otra victoria en un esprint ajustado en la que ganó la partida a los belgas Jasper Philipsen (Alpecin) y Arnaud De Lie (Lotto Dstny), campeón nacional. Dentro del top 10, el español Alex Aranburu (Movistar), noveno y Evenepoel, décimo.

"Una victoria para mi familia, que me apoyó siemore para ser ciclista. Ha sido un final perfecto con el ascenso cerca de meta, por eso he ganado. En el llano me ganan porque los rivales pesan más que yo y mueven más watios. Me han lanzado bien y he podido rematar", resumió Girmay.

El pelotón, con el mismo tiempo del ganador, 4h.04.50, a una media de 44,9 km/hora, entró sin novedades para la general. En víspera de la jornada del "sterrato", pista de tierra, Tadej Pogacar sigue al mando con 33 segundos de ventaja sobre Evenepoel y 1.15 minutos respecto al danés Jonas Vingegaard.

