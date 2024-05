El técnico Hernán Torres, de Emelec, suspendido por tres fechas

El Comité Disciplinario de la Liga Pro de Ecuador castigó este miércoles 15 de mayo de 2024 con tres fechas de suspensión al técnico del Emelec, el colombiano Hernán Torres, por insultos al árbitro y abandonar su zona técnica en el partido que empató 2-2 ante Liga de Quito.

Hernán Torres: "Yo me debo a Emelec... Me voy cuando el presidente Pileggi me eche"