Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron un antes y un después para Ecuador, sobre todo en la disciplina de halterofilia, en la que las ecuatorianas Tamara Salazar y Neisi Dajomes llegaron al podio con medallas de plata (87 kg) y oro (76 kg), respectivamente, siendo esta la cosecha y el deporte más exitosos en la historia local. Hoy ambas viven una ‘película’ diferente.

Cuando todo el país se imaginaba a cada una colgándose otra medalla en París 2024, las nuevas regulaciones de la Federación Internacional hicieron que se reduzcan las categorías para los próximos Juegos, por lo que Tamara y Neisi quedaron encasilladas en los 81 kg. Es decir, una verá los próximos Olímpicos desde su casa.

Más que rivalidad, hay una sensación especial, distinta. Son amigas, pero ahora contrincantes. En vísperas de su debut este viernes 31 de marzo en el Campeonato Panamericano Sénior de Pesas en Bariloche, Argentina, Salazar conversó con EXPRESO sobre esta puja con Neisi. Hay tristeza, pero determinación. Solo una llegará a París.

“Cada vez estamos más cerca de los Juegos 2024 y es un poco triste esta situación porque Neisi y yo nos quedamos en 81 kg y solo una podrá ir. No voy a negar que fue un poco duro recibir la noticia (de ser ahora rivales), pero sea quien sea que represente a Ecuador, estoy segura de que lo hará de la mejor forma”, empezó explicando Salazar.

Con 25 años, la carchense reconoce que la competencia con Neisi será difícil. “Personalmente, me veo en mis segundos Juegos Olímpicos, pero falta todo este año para la clasificación. Si va Neisi, sé que le irá muy bien. Sin embargo, si voy yo me sentiría muy contenta de estar de nuevo representando a Ecuador”, agregó.

Tamara, quien tuvo que bajar de peso en su categoría para ajustarse a la nueva división, afirma que eso no fue un problema. “Para Tokio fui en 87 kg, ahora es una categoría menos. No me ha hecho ningún daño. Estoy con toda la fe del mundo y el positivismo para poder quedarme con el cupo”.

Neisi y Tamara en una foto a su llegada de los Olímpicos de Pekín con las medallas ganadas. Tamara fue plata en 87 kg y Dajomes oro en 76 kg. Hoy ambas luchan en 81 kg. Archivo

Este viernes 31, cuando suba a la plataforma del Panamericano en Argentina, a las 13:00 de Ecuador, Salazar asegura que irá lúcida y enfocada. La prueba le sirve para obtener puntos en su camino a la clasificación a París, objetivo del que tiene que empezar a sacar ventaja en las competencias de este año, por lo que manifiesta que tiene un calendario plagado de oportunidades, aunque tenga que medirse a Neisi, su compatriota y amiga.

“Este 2023 es uno de los más duros para el boleto porque son competencias clasificatorias, como este Panamericano, pero creo que las más importantes son el Gran Prix de Cuba en junio y el Campeonato Mundial en noviembre”.

Entre Neisi y Tamara ya hay un antecedente previo: el duelo en el Mundial de Colombia, en diciembre pasado, donde Salazar fue bronce ya en los 81 kg, superando a Dajomes. Ahora la tricolor espera repetir el éxito.

“En Argentina, más que ver a las rivales, me veré a mí misma, porque tengo que vencer mis nervios y mis miedos. Habrá rivales duras a nivel de América, muchos países competitivos, pero voy con mucha fe y bastante preparada. Fuerte física y mentalmente”, recalcó.

Algo que no cambiará es que ambas preparan un nuevo peinado, haciendo gala de sus raíces afroecuatorianas, aunque con el sinsabor de que una de las dos le dirá adiós a París más adelante.