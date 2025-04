Tabla de Posiciones: Así quedó ubicado Barcelona SC en el grupo B de la Libertadores

Barcelona no pudo contra Universitario de Deportes (0-1) en el estadio Monumental de Guayaquil y las ubicaciones se mueven en la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores. La condición de local no le sirvió de mucho para los dirigidos por el técnico Segundo Alejandro Castillo que no encontró la fórmula en cancha para revertir el marcador.

Aunque llegó con un resultado positivo, tras el empate sin goles en Argentina contra River en la jornada anterior, el equipo torero fue doblegado en su escenario deportivo este martes 22 de abril. Esto sí significó 'aire' de vida para los peruanos que no habían sumado ningún punto desde el inicio de esta fase del torneo continental.

El Ídolo no aprovechó la localía, pero no deja los primeros puestos. Se quedó con 4 puntos y quedó segundo, es decir, aún en puesto para avanzar a los octavos de final de la Libertadores. Sin embargo, aún está por disputarse el otro encuentro que podría variar las respectivas ubicaciones luego de 3 cotejos.

Joaquín Valiente (i) en acción con Octavio Rivero en el partido de Barcelona ante Universitario de deportes en la Copa Libertadores ALEX LIMA / EXPRESO

¿Cuándo y a qué hora juega Independiente del Valle ante River?

Independiente del Valle (IDV), que tiene 3 unidades, recibirá a River (4) la noche de este miércoles 23 de abril en el estadio Banco Guayaquil de Chillo Jijón (Quito). Con esto se completará los duelos programados y podría dejar a los Rayados como los nuevos líderes en caso de una victoria.

Si IDV y los argentinos empatan no se mueven los equipos. Es igual si River Plate le arrebata los puntos, sumaría 7 y le sacaría una diferencia de 3 unidades al segundo de la tabla.

Tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Libertadores

