Tabla LigaPro actualizada: ¿Barcelona se mantiene líder? ¿Cómo va Emelec?

Barcelona SC tiene la oportunidad de quedarse como único líder de la LigaPro, si logra sumar puntos en su visita a Orense este lunes 14 de abril. Actualmente, comparte el primer lugar con Vinotinto, ambos con 15 puntos.

La diferencia está en los partidos disputados: Barcelona ha jugado solo seis de los ocho programados, mientras que los "Chamos" ya completó sus ocho encuentros.

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro

Carlos Arboleda de Libertad FC fue detenido fuera del Capwell: detalles y sanción Leer más

¿Qué partidos restan por jugarse en la Fecha 8?

La octava jornada aún tiene cuatro partidos pendientes:

Lunes 14 de abril: 14:00 – Mushuc Runa vs Liga de Quito: 16:30 – El Nacional vs Independiente del Valle y 19:00 – Orense vs Barcelona, en el estadio 9 de Mayo de Machala

Martes 15 de abril; 19:00 – Aucas vs Universidad Católica

Barcelona SC podría ir en solitario

Si Barcelona saca puntos a Orense, quedaría como único puntero de la tabla, incluso con un partido pendiente ante Liga de Quito. Una victoria no solo consolidaría su buen momento futbolístico, sino que enviaría un mensaje claro a sus rivales directos.

La lucha en el fondo de la tabla sigue sin cambios

En la parte baja de la tabla no hubo mayores variaciones. Emelec, tras empatar 1-1 ante Libertad, llegó a 7 puntos y ocupa el puesto 13. Técnico Universitario y Delfín tienen 6 unidades, y están por ahora en la ubicación 14 y 15, mientras que El Nacional se mantiene en el último lugar con 5 puntos, aunque con un partido menos frente a Independiente del Valle.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!