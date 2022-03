Joshué Garzón es el nombre del hincha que se metió a la cancha del Monumental y se tomó una fotografía con Lionel Messi. Claro, eso le costó pasar unas horas detenido.

“No me arrepiento de lo que hice porque pude abrazar a mi ídolo. Él se portó bien porque hasta posó para que me tome la foto con él”, dijo Garzón muy emocionado.

Oriundo de Sucúa, en la provincia de Morona Santiago, reveló que reside en Estados Unidos desde 2011. Regresó al país para ver el partido entre la Tri y la albiceleste.

Al minuto 91 +3, cuando Enner Valencia marcó su gol, aprovechó que los guardias de seguridad estaban celebrando. Se tiró desde palco hasta la tribuna y avanzó al borde con el campo de juego. Desde allí se lanzó sobre una carpa roja y empezó a correr hacia Messi.

“Por suerte hago ejercicio y por eso pude correr rápido. Cuando llegué a Messi sentí una mezcla de sentimientos que no sabía qué hacer. Aún no puedo creer que lo haya tocado a él”, manifestó.

Joshué reveló que, tras ser retirado de la cancha por los agentes de seguridad, fue llevado a la Fiscalía, donde fue retenido hasta las 01:30 de este martes 30 de marzo. “Toda la felicidad se me fue al piso porque me decían que me iban a demandar e iban a meter preso, pero la jueza me explicó que mientras no haya destrozos materiales y personas heridas no hay problema. Solo puedo decir que no lo hice con mala intención”.