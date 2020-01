El susto de Cruyff en Quito

Jordy Cruyff se encuentra en España, donde se estrenó como comentarista del programa El Larguero. El seleccionador de Ecuador permanecerá en Barcelona hasta inicios de febrero, cuando retorne al país para iniciar con su trabajo de cara al estreno en las eliminatorias a Catar 2022, previsto para el 26 de marzo, visitando a Argentina.

Durante su intervención Cruyff contó una anécdota que vivió al llegar a Quito. "La llegada a Quito ni les cuento. Por la altura, estás rodeado de montañas, se movió mucho. Los últimos cinco minutos lo pasé mal. Resulta que es habitual", confesó el técnico.

Jordi Cruyff debutó este lunes como comentarista en el programa español donde intervendrá semanalmente.



El técnico de la selección ecuatoriana, que permanecerá en Barcelona hasta principio de febrero, no lo pasó muy bien en el vuelo que lo llevó a Tababela. pic.twitter.com/Q5kdAcNeuY — Julio Vacacela 🎗️ (@juliovacacela) January 21, 2020

Sobre su primera visita al país, señaló que "me gusta llegar a un sitio, ver cosas, la sorpresa también me gusta, China fue así. En Ecuador estuve cuatro a cinco días, me llevé unas buenas sensaciones".

También se refirió a la generación de jugadores con la que contará, en especial de la Tricolor sub-20 que se coronó campeona sudamericana y tercera en el Mundial, sobre lo que afirmó que "hay un grupito de jugadores que tienen buena pinta".

Al realizar un análisis de cómo se vive el fútbol actualmente, indicó que "en general, la gente ya no espera al disfrute sino a lo que se pueda criticar. Lo mismo cuando haces una lista de selección, los periodistas llaman generalmente a los que no van en lugar de los que van por primera vez".

El estratega holándes fue presentado como seleccionador de Ecuador el 13 de enero como eje central de un proceso de transformación que lleva adelante la Federación Ecuatoriana de Fútbol.