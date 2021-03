La surfista Génesis Borja lleva sus ilusiones en cada ola

Desde los nueve años el mar fue su hábitat; una tabla de surf, su mejor amiga; y las olas, el camino que la ha llevado hacia el cumplimiento de sus sueños. Génesis Isabel Borja García es una destacada surfista de gran proyección, que representa al cantón Playas, provincia del Guayas.

La deportista hace poco fue campeona de las categorías sub-16 y sub-18 de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf desarrollado en Manta, provincia de Manabí. Además, fue segunda en la categoría Open, solo por detrás de la laureada Mimi Barona.

Borja ya ha representado al Ecuador a nivel mundial. Lo hizo en dos certámenes desarrollados en California, Estados Unidos. En la última competencia, registrada en 2019, en la que participaron surfistas de 44 países, la guayasense logró acceder hasta la segunda ronda.

“Existe gran nivel de preparación y competencia a nivel internacional. Me sigo preparando, entrenando, dando todo para cada vez ir escalando más. Quiero dejar en alto a mi tierra, a mi país y retribuir el esfuerzo y apoyo de mis padres Isabel y Jackson”, expresa con orgullo la deportista.

Borja viaja desde su tierra hasta Montañita para recibir la preparación particular del entrenador Mario Gambellini. Actualmente se prepara para su siguiente reto, el ISA World Surfing Games, el campeonato mundial de surf, que se realizará en El Salvador del 26 de mayo al 3 de junio próximo y repartirá las últimas plazas a los Juegos Olímpicos.

A sus 16 años, Borja integrará junto a Mimi Barona y Susana Berrezueta el equipo ecuatoriano de mujeres que buscará obtener parte de los siete boletos olímpicos para Tokio que entregará esta última cita mundialista.

Génesis mientras muestra su destreza sobre una ola en Manta. Cortesía

“Es un gran desafío, no es fácil, pero quien ama lo que hace conseguirá sus metas. Tengo dos días de descanso, el resto está dedicado al surf, entrenamiento físico, técnico y las olas”.

Génesis anhela seguir agarrando olas que la lleven a otro de sus sueños: estar en el ranking CT femenino (Clasificación del Tour de Campeonato). Tiene como referentes a las estadounidenses Caroline Marks y Carissa Moore, surfistas destacadas del mundo.

“La clave es la constancia, la perseverancia, no debes dejar de entrenar, las olas deben estar siempre presentes en tu mente. Recuerdo cuando veía practicar al profesor Patricio Caicedo con los niños de Engabao. Siempre quise estar allí y ahora que lo he logrado no debo parar”, destaca.

Borja les recomienda a los niños y jóvenes que escojan el surf como parte de sus vidas. “Es un deporte increíble, compartes con amigos, conoces la naturaleza, en el agua te olvidas de todos los problemas. Todos podemos y, con la ayuda de Dios, lo que nos proponemos lo hacemos”, expresa Génesis, quien cuando se sube a una ola lo hace acompañada de sus sueños y objetivos en el mundo del deporte.