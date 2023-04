Superliga Femenina: Conoce las fechas y horarios del inicio del campeonato 2023

Entre deudas y fechas pospuestas, la Superliga Femenina iniciará este viernes 21 de abril con el partido entre Barcelona y El Nacional, a partir de las 15:00.

El torneo, que en principio debió haber comenzado el pasado 15 de abril, no logró empezar debido a que no hubo un acuerdo salarial entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los árbitros. Sin embargo, las conversaciones siguieron y dieron lugar a que la quinta edición del torneo se pueda llevar a cabo.

El renovado formato de la competencia presenta a 14 equipos divididos en 2 grupos de 7 clubes, de los que clasifican los cuatro mejores a rondas finales y desciende uno por grupo.

Esta primera jornada del torneo suma otros encuentros interesantes, el sábado 22 de abril, como Patria vs. Espuce, a las 11:00; Deportivo Ibarra vs. Liga de Quito, en el mismo horario, y UPS Carneras vs. Macará, a las 19:00. La jornada de la primera fecha se cierra el domingo 23 de abril, con los partidos de Leones del Norte vs. U. Católica, a las 10:00, y Ñusta FC vs. Quito FC, a las 11:00.

Un equipo descansará en cada fecha. En la inaugural serán Ñañas y Dragonas Independiente del Valle.

La FEF estableció que el torneo finalizará el 9 de septiembre, fecha máxima establecida por Conmebol para conocer al club ecuatoriano clasificado a la Copa Libertadores Femenina, que tiene previsto iniciar el próximo 5 de octubre.