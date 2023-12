Superliga Femenina: La amarilla navidad de las campeonas con Barcelona

Ellas ya no piden más obsequios. Para Tatiana Bermeo y Luisa Espinoza, sus regalos de Navidad le llegaron por adelantado este año, debido a que ganaron la Superliga Femenina y disputaron la Copa Libertadores por primera vez en su carrera.

Bermeo, quien se destaca como la volante defensiva de Barcelona, reveló que no sabrá cómo reaccionar cuando le entreguen un presente este 24 de diciembre, porque ya se ganó el obsequio que anheló a lo largo de su carrera: ser campeona nacional y jugar un torneo internacional.

“Papá Noel me había fallado dos veces (entre risas), porque dos veces nos quedamos cerca de ganar la Superliga (con Barcelona), pero este año ya me dio mis regalos, pude cumplir mi sueño de ser campeona y jugar una Libertadores. Igual, esto se cumplió porque todas las chicas nos esforzamos”, aseguró Taty, como le dicen sus compañeras.

Debido a que está radicada en Guayaquil no puede ver a sus familiares todos los días, solo se comunican por videollamadas de WhatsApp porque son de Cuenca. Por esta razón, aprovecha esta festividad para reunirse con ellos y con sus amigos más cercanos.

“Por Navidad los reúno a todos en mi casa para pasar la Nochebuena. Es un momento único porque me olvido del fútbol y simplemente me enfoco en divertirme con ellos. Además, comemos un rico pavo con ensalada, me toca romper la dieta (entre risas), pero vale la pena”, dijo Bermeo.

Y acotó: “Papá Noel me cumplió este año, pero igualmente seré exigente con mi regalo del otro año (sonríe), le pediré que me obsequie el trofeo de la Libertadores, que es el anhelo de todas las chicas también”.

Luisa Espinoza, la delantera goleadora de las amarillas, también se reúne con sus familiares en su casa, ubicada en el sur de Guayaquil, pero, en comparación con Bermeo, a ella sí le toca hablar de fútbol porque se convierte en la atracción de sus sobrinos.

Luisa Espinoza junto a sus más allegados. Brindarán por las cosas buenas y malas que le pasaron en esta temporada. Están entusiasmados por la Libertadores. Cortesía

“Ellos se ponen a preguntarme por goles que he marcado, me piden que les cuente cómo los hice. Incluso, conmigo se ponen a ver videos de mis goles. Obviamente les cuento todo lo que me preguntan, pero luego les doy sus regalos para que ya me cambien de tema (sonríe)”, contó Espinoza.

Para ella, la Navidad es un “momento único” para la familia, por esa razón organiza la reunión.

“Es lindo este momento porque podemos conversar de todo los que nos pasó en el año, la noche se nos va volando contando nuestras ocurrencias que nos han pasado. Le pido a Papá Noel que me regale la Libertadores el otro año, pero que también nos dé salud para seguir teniendo estos momentos que me llenan de alegría el corazón”, declaró emocionada.

