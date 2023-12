Roberto Jiménez, campeón mundial de jiu jitsu: “Soy pura disciplina”

Su video de cómo vencía en el tatami a un peleador de mayor talla que él se hizo viral. Era el segundo título de campeón mundial de jiu-jitsu brasileño en el 2023 para Roberto Jiménez Muller, quien hondeó la bandera de Ecuador en el Campeonato Mundial de Jiu-jitsu sin kimono en Anaheim, California, Estados Unidos.

Por eso, en días pasados, en el colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil le rindieron un homenaje los expresidentes de Fedeguayas, Francisco Jiménez Buendía, José Luis Contreras y Roberto Gilbert, y el actual, Roberto Ibáñez, junto al ministro del Deporte, Andrés Guschmer.

Roberto, quien estudia en Estados Unidos, lleva la sangre del deporte en las venas: su papá, Raúl Jiménez, es su entrenador y en su época de deportista ganó varios títulos, mientras que su abuelo, Francisco, fue presidente de Fedeguayas. EXPRESO habló con el deportista.

Varios expresidentes y el actual de Fedeguayas, así como el ministerio agasajaron a Jiménez en el Vicente Rocafuerte. Cortesía

- ¿Desde cuándo en el mundo del jiu-jitsu?

- Era un niño. A los 5 años, mi padre me metió en este deporte y a los 12 yo me inspiré por varios atletas. Quería recorrer el mundo. Incluso a los 15 años dejé de estudiar un tiempo para dedicarme por entero a este deporte... me metí de lleno a entrenar.

- ¿A los cuántos años se dio cuenta de que esto se iba a convertir en su futuro?

- A los 12. Fue ahí que me dije que quería dedicarme a esto por el resto de mi vida; ni pensaba que era bueno. Y es que creo que no es un talento, sino mucha disciplina.

- ¿Ya asimiló que es el campeón mundial?

- Hablando como si fuera fútbol, podría decir que este es un gol más, porque quiero conseguir mucho más. Quiero inspirar a los pequeños que se puede lograr luchando mucho como atleta y persona, pero sobre todo siendo naturales, sin meterse nada malo en el cuerpo.

- ¿2023, su mejor año?

- No. Este ha sido el de más aprendizaje. Los mejores años están por venir, pero con trabajo. En el 2024 se vienen muchos eventos, desde varios Mundiales con kimono y sin kimono. Y muchos torneos internacionales en donde estarán los mejores del mundo.

- ¿Cuál fue la lucha más dura de este año?

- La verdad, el reto era conmigo mismo; meterme en la cabeza que puedo. El rival solo es un compañero de entrenamiento; la lucha se gana antes de entrar al tatami.

Roberto Jiménez junto Andrés Guschmer, Ministro de deportes. Cortesía

- ¿Aún no llega a su máximo nivel?

- Aunque tenga el título, no. Debo ir por más. La idea es poder sacar todo lo que llevo conmigo.

- ¿Cuál es su virtud?

- Talento o no, la disciplina es todo en el deportista. Yo no es que sea un ‘fenómeno’, pero sí soy disciplinado y entreno mucho; me cuido en la comida y en fortalecerme al máximo y tener fe en todo lo hago.

