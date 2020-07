El sueño olímpico de Valeria Echever está intacto

Cada día está más cerca el regreso de Valeria Echever al tatami de forma oficial. La karateca ecuatoriana, quien ha estado cerca de un año fuera de competencia por una lesión, avanza en su proceso de recuperación y le falta muy poco para obtener el alta médica definitiva. De esta forma seguirá su anhelo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021.

Es que la campeona en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, en kumite +68 kg, no pudo defender su título el año pasado en la gesta de Lima debido a una rotura de ligamento anterior cruzado de rodilla. Tras una segunda intervención quirúrgica, ella ha aprovechado el tiempo en cuarentena para ponerse a punto.

“Soy de las pocas personas que la cuarentena le ha venido bien”, admite la deportista que entrena en Quito. “Tuve la mala suerte de que cuando estaba cerca de darme el alta me dan la noticia de que se había roto el injerto, entonces era necesario una segunda operación, esta lesión se ha tornado bastante difícil”, comenta Echever, quien ahora prefiere mirar hacia adelante pensando en su vuelta, pero todo con la debida rehabilitación.

Por ello, no ha descuidado ni un solo paso y a pesar del confinamiento, con ayuda de su fisioterapeuta, se ha mantenido entrenando vía Zoom, y ahora lo hace de manera presencial, pero en un horario especial.

Estoy con mucho optimismo, voy a ir paso a paso para lograr cada uno de los objetivos que comienzan el próximo año. Valeria Echever, karateca ecuatoriana

“Gracias a Dios he respondido bastante bien esta segunda vez y ya estoy en un 9,9 % de lo que es la recuperación”, relata con optimismo la deportista de 27 años, quien tiene el mismo entusiasmo del primer día que empezó a practicar este arte marcial.

“La pasión, las expectativas siguen intactas. Sé que todo el calendario de karate está postergado para el próximo año, esto me viene bastante bien, ya que sí tenemos chance de entrar a la pelea por la clasificación olímpica, se va a tornar más difícil obviamente hasta perder el miedo”, agrega Valeria, seleccionada ecuatoriana desde los 14 años.

Karate, que debutará como disciplina olímpica en los próximos Juegos de Tokio, tiene dos vías de clasificación, una por ránking mundial a la que Echever no puede optar porque no ha venido compitiendo, y la otra es el Preolímpico que se desarrollará en París el próximo año, el cual otorgará 4 cupos a cada categoría.

“Yo no estoy tan preocupada por fechas ni campeonatos, pronto me dan mi alta y voy paso a paso”, destacó, pero asegura que está enfocada para dar el 100 % cuando sea el momento de retornar a las competencias. “Voy a trabajar dándolo todo para recuperar mi tiempo perdido, toda esa sensación que me brinda el karate, entrenar con mis compañeros, recuperar mi confianza, ir paso a paso para lograr cada uno de los objetivos que comienzan el próximo año. Volver al nivel que tenía”, sostiene.

La deportista nacional fue campeona panamericana en el 2015. Archivo

Valeria reflexiona sobre los cambios que se viven en el planeta por la pandemia de la COVID-19 y considera que lo clave para todos, incluidos los deportistas, ha sido la adaptación. “Fue difícil al comienzo adaptarnos a los cambios, pero nos hemos adaptado rápidamente y eso nos ha servido para salir adelante”, finalizó la karateca tricolor.