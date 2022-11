Niklas Süle, defensa de la selección de Alemania y que afronta su segunda cita mundialista, declaró este lunes en Al Shamal que "lo de 2018", cuando, después de haber ganado la cuarta corona cuatro años antes, quedaron eliminados en la fase de grupos, "no es un trauma".

"No es un trauma. Estamos en una sociedad que va muy deprisa y en el fútbol lo de ayer no cuenta hoy", manifestó Süle durante la rueda de prensa que tuvo lugar este lunes 21 de noviembre.

Süle hizo referencia al Mundial de Rusia, en el que perdieron el partido inaugural contra México y el tercero contra Corea del Sur, quedando eliminados, en la conferencia que se realizó en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que el equipo germano instaló su cuartel.

"Los que estuvimos allí no pensamos en Corea o en México", afirmó, "Éste es otro Mundial. No hace falta una motivación especial, no es bueno tener malos pensamientos", añadió Süle, del Borussia Dortmund, que cuenta con 42 partidos internacionales.

Alemania debutará ante Japón el miércoles 23 de noviembre (8:00 - hora Ecuador) en el marco del Grupo E del Mundial de Qatar, donde pelearán junto a España y Costa Rica, dos boletos que los clasifique a octavos de final.