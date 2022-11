“Ya estoy recuperado y preparado para comenzar el Mundial de la mejor forma”, confirmó Cristiano Ronaldo, el astro de la selección portuguesa, en el foco de todo siempre, pero aún más ahora por sus declaraciones contra el Manchester United, mientras se centra en su quinta Copa del Mundo, “orgulloso” de todo lo que ha hecho y conseguido en su carrera y con la “ambición” de lograr un título que sería “mágico”, pero con la felicidad de que no le “falta nada” en su vida.

Cristiano Ronaldo será baja en amistoso de Portugal ante Nigeria por gastritis Leer más

“Si aún tengo que demostrar con 37 años y ocho meses, me preocuparía, después de lo que he hecho y he ganado. Claro que tengo que demostrar lo que soy año tras año”, expresó el atacante, ya superado el cuadro digestivo que lo apartó del último amistoso frente a Nigeria, con un triunfo por 4-0; a tres días del debut contra Ghana dentro del grupo H, que se completa con Uruguay y Corea del Sur, y entre las turbulencias de los últimos días por su polémica entrevista antes del Mundial.

Para él, sus declaraciones en 'Talk TV' contra de su actual club, el Manchester United, no afectarán a la selección ni al ambiente en ella rumbo al estreno en Qatar 2022 contra Ghana. “Todos los jugadores, todo el personal, todo el vestuario, me conoce y saben cómo soy y pienso. Me conocen desde los 11 años. No se dejarán influir por lo que dicen o escriben”, advirtió el atacante, que explicó el gesto con Bruno Fernandes que recorrió todas las televisiones y las redes sociales al principio de la concentración.

“Mi relación con él es excelente”, expresó. Y explicó la escena: “Su avión llegó tarde y le pregunté si había venido en barco”. Tal situación se sumó a otra que ocurrió cuando agarró a Joao Cancelo para calmarle tras un conflicto en el entrenamiento con Joao Félix, por una entrada sobre él del futbolista del Atlético de Madrid.

“El ambiente de la selección es muy bueno. No hay ningún problema. El grupo está blindado”, remarcó.

CR7, que protagonizó junto a Leo Messi una campaña de publicidad en la que jugaban al ajedrez sobre la maleta que porta el trofeo de la Copa del Mundo, comentó, entre risas, que le gustaría ser el que le diera el jaque mate al argentino.

“Hay muchos jaques mate, no solo en el ajedrez, sino también en la vida. Me gustaría mucho ser el que le dé jaque mate a Messi”, señaló en tono jocoso, “sería mágico. Sucedió en el ajedrez, veremos si sucede en el fútbol”.

“Hace tiempo que quería hacer una campaña con Louis Vuitton. Era un sueño y era otro sueño hecho realidad. Todo el mundo conoce la grandeza de esta marca. Será mi último Mundial, sí. Estoy concentrado y creo que todo irá bien”, apuntó el actual jugador del Manchester United.